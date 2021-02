Así será el proceso en la AUF para elegir a Uruguay 4 en la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes, luego de disputada la quinta fecha del Torneo Clausura, la AUF sacará la famosa “foto” a la Tabla Anual y ofrecerá a los equipos, en orden de prelación dado por las posiciones, el puesto de Uruguay 4 para la Copa Libertadores. Ese día los clubes uruguayos ya sabrán quién será el rival a enfrentar.

La Conmebol realizará hoy el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana en sus fases preliminares y Uruguay será el único país que no tendrá a un equipo definido, pues en el bolillero 1 estarán Guaraní (Paraguay), Caracas (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador) y en el 2 lo harán Universidad César Vallejo (Perú), Royal Pari (Bolivia) y Uruguay 4.

Esto sin dudas pesará a la hora de que un club de la AUF dé el sí. Ya hay algunas instituciones que adelantaron que están dispuestas a aceptar ese puesto, pero ¿cómo será el procedimiento para ofrecer el lugar?

Sale el primer correo

La Mesa Ejecutiva de Primera División será la encargada de hacer efectivo el ofrecimiento a las instituciones. Para ello, hoy enviará un primer mail a las instituciones en las que anunciará que el lunes posiblemente sean consultadas para recibir la invitación de ser Uruguay 4 en la Copa Libertadores. ¿Por qué posiblemente? Porque el primero en la lista será Nacional (el lunes será sí o sí líder de la Anual) y si dice sí, ya no se consultará a ningún otro club. No obstante, ya se sabe en la AUF que la institución tricolor dirá que no. Entonces se pasaría al segundo (al día de hoy Montevideo City Torque) y así sucesivamente hasta que alguno acepte.

Ya se sabe que Peñarol y Rentistas dirán que no. En el caso de los aurinegros, el presidente Ignacio Ruglio declaró a Tenfield el domingo que no aceptará el Uruguay 4, aunque sí estaría dispuesto a estudiar la posibilidad de ser Uruguay 3, cupo que se ofrecerá el lunes 22 de febrero, por lo que quedan dos semanas todavía.

El Bicho Colorado, en tanto, entiende que tiene la Sudamericana asegurada por haber ganado el Apertura, razón por la cual está a un partido (jugar la final del Uruguayo) de clasificar a fase de grupos en forma directa.

Sin embargo, para Montevideo City Torque puede llegar a ser una opción interesante, ya que el equipo del Grupo City jugaría por primera vez el máximo certamen continental de grupos y tiene los medios como para armar un equipo competitivo, al que ya se sabe se unirá —por ejemplo— Santiago Rodríguez, adquirido por el grupo y que será al menos por cuatro meses futbolista ciudadano.

Los primeros pasos, entonces, se darán hoy. A las 12 será el sorteo de la Fase 1 de la Copa Libertadores y luego las instituciones recibirán el correo. El fin de semana quedará armada la tabla, se sacará la foto y el lunes empezará la subasta de Uruguay 4.