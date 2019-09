Así será el modelo de Nacional para alcanzar el sueño de la Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional quiere sacudir el ambiente. Mejor dicho, el futuro de su vida deportiva. Y para ello empezó a construir un modelo con cambios profundos. Que vaya desde la raíz misma de la interpretación del juego, que legisle -por decirlo de alguna forma- los procesos de formación y hasta la elección de futbolistas. Nacional quiere coordinar la forma de entrenar, la manera de vivir el fútbol afuera de la cancha y fijar también una línea de conducción que imponga una identidad deportiva que se coloque por encima de cualquier entrenador de turno.

Nacional entendió que una futura consagración internacional solamente será posible por el crecimiento que se consiga en las formativas, más que en los eventuales fichajes.

La tarea comenzó en las divisiones formativas con Sebastián Taramasco y la llegada de Jorge Giordano ha fortalecido la etapa de documentación, para que el proyecto moldeado se ejecute a rajatabla.

Quizás el impacto deportivo que genere más ruido es el hecho de que en las divisiones formativas se está trabajando sobre la base de una figura táctica que potenciará a los volantes interiores, que dará mayor preponderancia al ataque con tres hombres (4-3-3), pero ese no es el punto más revelador de lo que pretende tener el tricolor como base de su estructura deportiva.

Taramasco, coordinador de las divisiones formativas de Nacional, consignó a Ovación que iniciaron un proceso sobre “un modelo. Es algo más que un estilo de juego, porque el modelo es un concepto técnico. Es más profundo porque se trata de mecanismos que se reiteran en distintas fases del juego. El modelo se trasluce al juego, en la forma de entrenar, en la forma de vivir el fútbol fuera de la cancha”.

“Lo que obró como disparador es la búsqueda de un gran objetivo: volver a ser campeones de América. En Nacional se entendió que si eso pasa será por el proceso de formación”. Sebastián Taramasco Coordinador de juveniles de Nacional

Lo que procuró Nacional con este cambio es establecer una “herramienta que conceda una visión diferente sobre la forma en la que se realiza la elección de los futbolistas. Cambia hasta la forma en la que un captador o un scouting pone los ojos en una promesa. Se va a buscar a los jugadores por las características que se tienen en el modelo y no porque simplemente sean buenos jugadores. Vamos hacia eso”.

El funcionario tricolor subrayó que desde un buen tiempo vienen adaptándose y actualizándose en las divisiones formativas. “Estamos afianzándonos. Ahora con Jorge (Giordano) estamos en la etapa de documentación para terminar de delinear la receta”.

Esa receta se respetará para que el jugador que llegue a Primera división lo haga preparado para jugar de la forma que lo hacia su antecesor. “Ya vamos a elegir a los jugadores que lleguen al club bajo los conceptos preestablecidos. A lo mejor le diremos a algún jugador, que sea bueno, que no se adapta a nuestro modelo, porque sus características no van a terminar encajando en lo que quiere el club”.

Esta iniciativa fue adoptada después de estudiar en profundidad qué cosas habían pasado para que se perdiera nivel de competencia internacional. “La madre del problema, lo que obró como disparador, es la búsqueda de un gran objetivo: volver a ser campeones de América. En Nacional se entendió que si eso se vuelve a lograr será por el proceso de formación de las divisiones juveniles y no por las eventuales contrataciones que se hagan”.

“Vamos a elegir a los jugadores que lleguen al club bajo los conceptos preestablecidos. A lo mejor le diremos a alguno que no se adapta al modelo”. Sebastián Taramasco Coordinador de juveniles de Nacional

Sabiendo que no hay ningún estilo de juego ni ningún modelo que ofrezca garantías del éxito, porque en ese caso la receta la imitarían todos los equipos del mundo, lo que pretende Nacional es “elegir un camino. Fijar una estrategia. Fortalecer una idea que vaya sumando ladrillo tras ladrillo y, naturalmente, que esa estrategia tiene que estar directamente relacionada con el trabajo de formativas”

Se trata, en consecuencia, de buscar un biotipo de jugador. Y con características bien claras para cada puesto o función. Así lo explicó Taramasco: “Por ejemplo, cuando se habla de un volante central y se establece que debe tener determinada talla, lo que debe tomarse en cuenta es lo que busca el club. Aunque es claro que la altura y el juego aéreo mejoran al futbolista, quizás no sean condiciones sine equa non para el perfil que busca Nacional. La talla es valorable pero no imprescindible en algunas funciones”.

Este cambio profundo en la forma de trabajar, esta integración global de las divisiones formativas y esta modernización de la idea futbolística terminará permitiéndole al club tener mayores posibilidades de crecimiento económico. Jugadores forjados bajo las condiciones impulsadas y con acceso directo al equipo principal cubrirán las eventuales bajas, y potenciarán a los valores de la institución. Más ventas, quizás logradas por mejores números, es altamente probable que terminen formando el círculo que consolide las arcas.

“Por ese camino estamos empezando a transitar. Tiempo al tiempo, porque todo demanda trabajo y nada se logra de la noche a la mañana, pero la cabeza se pone con dedicación en el modelo y eso lo que potenciará la grifa que ya tiene Nacional de forjadora de futbolistas”, consignó Taramasco.