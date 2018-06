Así quedó el camino de los uruguayos

Se sorteó “la otra mitad de la gloria” y la suerte para los uruguayos fue mejor para unos que para otros. Es que si se hace un análisis previo a los partidos, Nacional es quien tiene, a priori, un rival más sencillo al que enfrentar en la Copa Sudamericana. El mismo es Sol de América de Paraguay, que viene de eliminar a Independiente Medellín.

Por el otro lado está Peñarol que no tiene, en principio, un rival sencillo ya que deberá enfrentarse al Atlético Paranaense de Brasil. El duelo será complicado, como ante todo brasileño, pero además chocará ante un conjunto que cuenta con jugadores interesantes y que viene de eliminar a Newells Old Boys en la fase anterior.

Defensor Sporting es otro de los equipos que chocará ante un brasileño y que tampoco le será sencillo, ya que lo hará ante Fluminense. Los violetas ya se cruzaron con un grande de Brasil en la Libertadores, como lo fue Gremio, y le jugaron de igual a igual, por lo que la ilusión de avanzar ante el “Flu” está más que viva.

Cerro también enfrentará a un equipo norteño, pero en este caso no se trata de uno de los grandes del país vecino. Bahía, que viene de dejar afuera al Blooming, será el rival de los albicelestes en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Su rival de todas las horas, Rampla Juniors, no tiene una tarea sencilla ya que se enfrentará a Independiente Santa Fe. El conjunto colombiano es un rival de gran nivel, pero que además se hace muy fuerte en territorio cafetero como local.

Por último, Boston River tendrá un viaje corto y un rival conocido para los uruguayos: Banfield. El “Taladro” quedó eliminado por Nacional de la fase previa de la Copa Libertadores y ahora se cruzará contra los de Alejandro Apud.

Cabe recordar que Nacional, Peñarol, Defensor Sporting y Cerro definirán sus llaves como locales, mientras que Rampla Juniors y Boston River lo harán como visitantes.

Esta fase comenzará el 18 de julio y finalizará el 1 de agosto. De aquí saldrán 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los cruces celestes:

Peñarol vs. Atl. Paranaense (BRA)



Nacional vs. Sol de América (PAR)



Defensor Sporting vs. Fluminense (BRA)



Cerro vs. Bahía (BRA)



Rampla Juniors vs. Independiente Santa Fe (COL)



Boston River vs. Banfield (ARG)



¿Qué sucede en caso de avanzar?

Si Peñarol elimina a Atlético Paranaense se enfrentará al ganador de Caracas y Sport Huancayo, mientras que Nacional lo haría ante el equipo que triunfe entre San Lorenzo y Deportes Temuco.



La chance de que haya un clásico entre Peñarol y Nacional se limita a las semifinales si es que ambos avanzan hasta tal instancia.



Cerro, si elimina a Bahía, enfrentará a Nacional de Paraguay o Botafogo, mientras que Rampla Juniors iría frente a General Díaz de Paraguay o Millonarios si avanza a los octavos.



Sin embargo, el clásico de la villa podría darse solamente si ambos equipos acceden a la final del certamen.



Boston River, si elimina a Banfield, se cruzará con Defensa y Justicia o El Nacional de Ecuador, mientras que Defensor Sporting, en caso de dejar afuera a Fluminense, se cruzará con Deportivo Cuenca o Jorge Wilstermann.

Las llaves restantes:

General Díaz (PAR) vs. Millonarios (COL)



Nacional (PAR) vs. Botafogo (BRA)



San Pablo (BRA) vs. Colón (ARG)



Deportivo Cali (COL) vs. Bolívar (BOL)



Liga de Quito (ECU) vs. Vasco da Gama (BRA)



Caracas (VEN) vs. Sport Huancayo (PER)



Deportivo Cuenca (ECU) vs. Jorge Wilstermann (BOL)



Defensa y Justicia (ARG) vs. El Nacional (ECU)



Lanús (ARG) vs. Junior (COL)



San Lorenzo (ARG) vs. Temuco (CHI)