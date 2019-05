Así quedaron todos los partidos de octavos y sus futuros cruces del Mundial Sub 20

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizó la fase de grupos del Mundial Sub 20 Polonia 2019 con la definición de los ocho partidos de los octavos de final y la sorpresa de la eliminación del campeón europeo Portugal, ganador del torneo Sub 19 de 2018.

Las llaves de octavos comenzarán el domingo y finalizarán el martes, teniendo cuatro choques entre selecciones del mismo continente: Italia contra Polonia, Uruguay ante Ecuador, Japón vs. Corea del Sur y Senegal con Nigeria.

Además, el cierre de la fase de grupos dejó a Uruguay como el mejor equipo hasta el momento, igualado en puntaje perfecto solo por Francia pero con mejor saldo de goles. Ambas selecciones (posibles rivales en cuartos de final) tienen siete goles a favor, pero la uruguaya solo uno en contra.

Cruces de octavos de final.

- Colombia vs. Nueva Zelanda - domingo 15:30.

- Ucrania vs. Panamá - lunes 12:30.

- Italia vs. Polonia - domingo 12:30.

- Argentina vs. Malí - martes 15:30.

- Francia vs. Estados Unidos - martes 12:30.

- Uruguay vs. Ecuador - lunes 12:30.

- Japón vs. Corea del Sur - martes 12:30.

- Senegal vs. Nigeria - lunes 15:30.

Los cuartos de final se jugará el viernes a las 10:30 y a las 13:30, luego el sábado a las 12:30 (Uruguay si avanza) y 15:30. Las semifinales el martes 11 a las 12:30 y 15:30. El viernes 14 a las 15:30 el tercer puesto y la gran final para el sábado 15 a las 13:00.