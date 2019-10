Así presenta Barcelona al mundo al uruguayo Ronald Araújo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me pasó todo muy rápido", admite Ronald Araújo, que a los 21 años disfruta de esta realidad de ser jugador del plantel principal de Barcelona y por ello compartir entrenamiento con Lionel Messi y Luis Suárez, entre tantas estrellas.

El zaguero, que disputó el pasado Mundial Sub 20 defendiendo a Uruguay, ya hizo incluso su debut en LaLiga. Fue en la victoria 4-0 sobre Sevilla en partido disputado en el Camp Nou, pero para él tuvo un sabor agridulce, pues vio la tarjeta roja, lo cual le costó un partido de suspensión.

Araújo, entrevistado en el canal de Barcelona, contó cómo fue ese debut. "Sentí mucha emoción, fue un sueño estar adentro del campo del Camp Nou. Estaba bastante tranquilo, pero impresiona la gente, cómo está alentando todo el tiempo. Fue la primera vez que jugué con tanto público, porque había como 80.000 personas", relató.

El riverense asegura que va "evolucionando bien y cada día me siento mejor en la cancha y con la pelota", al tiempo que contó quién es el espejo en el que se mira para aprender. "Siempre trato de mirar a Gerard (Piqué). Es un referente por la habilidad que tiene con el balón y por cómo se posiciona, porque no es un central muy rápido pero siempre está bien ubicado. Son cosas que me faltan a mí y por eso lo miro a él".

Se animó a hacer un 11 ideal de la selección uruguaya de todos los tiempos, en el cual incluyó obviamente a su compañero Luis Suárez, al "Cacha" Egidio Arévalo Ríos porque "tenía unos huevos tremendos" y sorprendió al alinear a Alberto Schiaffino, protagonista del Maracanzo en 1950 al anotar un gol y a quien obviamente no vio jugar.

A Ronald también le hicieron una prueba: ver si podía diferenciarse en fotos él del francoguyanés Jean-Clair Todibo, con quien habitualmente lo confunden en Barcelona. Admitió que en el vestuario se ha hablado de la similitud que tiene con su compañero de equipo y apuntó: "Hay gente todo el tiempo que me dice Todibo y yo le digo: no, soy Araújo".