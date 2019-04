Así se prepararon los 12 equipos de la "B", que vuelve tras seis meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de seis meses de inactividad, regresará el fútbol de la Segunda División Profesional, un torneo que seguramente será apasionante, con equipos que como hace muchos años no ocurría se han reforzado convenientemente con futbolistas de primer nivel como para aspirar con seriedad a regresar a Primera División y, por qué no, al título.



Tal vez Torque y Rentistas sean los conjuntos que más movieron la “billetera”, lo cual los convierte en favoritos previos al inicio del campeonato. Pero no sólo ellos han podido incorporar buenas plantillas, sino también Deportivo Maldonado, Tacuarembó, Villa Teresa, Sud América y Cerrito que apuntan a lo más alto con importantes contrataciones.

En cuanto a la forma de disputa del torneo, se vuelve a los dos ascensos directos y a un tercero en régimen de playoffs, el cual disputarán los equipos que culminen la temporada entre el tercer y el sexto lugar.



Respecto al descenso, en los hechos habrá uno solo, porque como El Tanque Sisley no pudo abonar sus deudas y en tiempo y forma anunció que no tomaría parte del campeonato, automáticamente quedó decretada su pérdida de categoría, lo cual significa que en solo dos temporadas pasará de jugar en Primera División a la Segunda B Nacional. Como está previsto que sean dos los descensos, quedará un segundo equipo que perdería la categoría o, en el caso que se pueda realizar un cambio reglamentario, dispute un repechaje con el segundo clasificado de la vieja “C”, algo que por el momento todavía está en discusión.

Torque.

El equipo que tiene el apoyo del Grupo City hizo la gran incorporación del mercado: Sergio Blanco. El amor de “Chapita” por Wanderers, con el que no renovó contrato, tuvo mucho que ver. En primera instancia, porque el goleador histórico de los bohemios se negó a escuchar ofertas de equipos de primera división porque no quería enfrentar a Wanderers. Y segundo porque Torque jugará sus partidos como local en el Parque Viera, lo que hará sentir a Blanco en casa.



Torque es uno de los tres equipos que perdió la categoría e intenta volver rápidamente. El otro es Atenas, que sin embargo no están entre los que más han invertido para retornar de inmediato. El tercer conjunto que proviene de Primera es El Tanque Sisley que, como ya fue dicho, no jugará.

Rentistas.

El que sí apostó fuerte para regresar fue Rentistas. Trajo futbolistas como Damián Malrechauffe, Héctor “Romario” Acuña, Andrés Rodales y Maximiliano Callorda con el objetivo de regresar a la máxima categoría, de la que se despidió a mediados de 2016. El “Bicho Colorado”, que el año pasado estuvo lejos de ser protagonista, va por todo en este 2019.

Regreso.

Aunque tuvo problemas hasta último momento para lograr refinanciar deudas y poder jugar, este año se da el retorno a la vida profesional de uno de los equipos más emblemáticos del fútbol uruguayo: Bella Vista. El papal, luego de su experiencia en la división amateur, logró en 2018 el título y el ascenso a Segunda, por lo cual el equipo del Mariscal Nasazzi vuelve a la alta competencia. Dirigido por Erardo Cóccaro, mantenerse será su principal desafío.

Torque

El equipo sigue siendo dirigido por el argentino Pablo Marini, quien el año pasado lo condujo a la final del Torneo Intermedio (la perdió con Nacional) y que luego de un buen segundo semestre estuvo a punto de evitar el descenso. Cedió muchos puntos en la recta final y en la última etapa cayó con Fénix, lo que le significó el descenso. Para este año ha realizado 10 incorporaciones, no lo cual no solo es un buen número, sino que también han sido de calidad.



Llegaron: Sergio Blanco, William Klingender, Agustín Peña, Oscar Píriz, Gustavo Del Prete, Nicolás Diggiano, Maicol Cabrera, Leandro Otormín, Lucas Rodríguez, José Alvarez.



Jugará de local en el Estadio Alfredo Víctor Viera.



Albion

Director Técnico: Federico Nieves.



Altas (10): Maximiliano Pereiro, Juan Manuel Ortiz; Maximiliano Noble, César Taján, Nicolás Brum, Mathias López, Santiago Acosta, Franco Garcia, Sergio Pérez, Juan Franco Fiore.



Jugará de local en el Estadio José Nasazzi.



El objetivo primordial es mantener la categoría y el secundario, entrar entre los seis primeros.

Deportivo Maldonado.

Director Técnico: Francisco Palladino.



Altas (12): Rodrigo Pérez, César Pereyra, Federico Castellanos, Gustavo Pintos, Eduardo Darías, Charles Zoryez, Federico Ramos, Maximiliano Lemos, Mariano Bogliacino, José Emilio Hernández, Agustín Alberione, Carlos Muela



Será local en el Domingo Burgueño Miguel (Maldonado) y en el Julio C. Abbadie (Pan de Azúcar).

Central Español.

Director Técnico: Juan Manuel Mouro.



Altas (10): Julio Mozzo, Alejandro Furia, Diego Blanco, Gabriel Araújo, Juan Pedro Pereyra, Pablo Porcile, Jonathan Techera, Maximilinao Rao, Andrés Curbelo, Jefferson Dos Santos.



Jugará de local en el Parque Palermo.



Apunta a estar en los playoff para lograr el tercera ascenso.

Villa Teresa

Director Técnico: Gustavo Biscayzacú.



Altas (22): J. P- Fagúndez, H. Giménez, N. Vigneri, F. Sellanes, S. Morandi, M. Masiero, L. Raymúndez, P. Dzeruvs, G. Acevedo, N. Rocha, M. Cóccaro, A. Eiraldi, J. Gottesman, M. RodrÍguez, Y. Moreira, N. López, J. Salvatto, I. Currais, R. RodrÍguez, B. Pinheiro, G. Beato, L. Suárez.



Jugará de local en el Nasazzi. Apunta al título.

Rentistas

Director Técnico: Alejandro Cappuccio.



Altas (14): Damián Malrechauffe, Héctor Acuña, Andrés Rodales, Tomás Lerman, Bernardo Long, Matías Abisab, Juan Delgado, Gonzalo Rocca, Maximiliano Callorda, Franco Gentile, Anderson Bonete, Maximiliano Falcón, Facundo Parada, Raúl Tarragona.



Jugará de local en el Complejo Deportivo Rentistas. Va por el título.

Bella Vista

Director Técnico: Erardo Cóccaro.



Altas (16): Gastón Orradre, Lucas Vignone, Marcio Benítez, Emanuel Cuello, Facundo Queiroz, Uri Amaral, Pablo González, Pablo Lemos, Agustin Gallego, Christian Valenzuela, Juan P. Pereira, Sebastián Medina, Agustin Requena, Pablo Castro, Juan Rodriguez, Nicolás Fernández.



Jugará de local en el Nasazzi. No bajar es la meta.

Cerrito

Director Técnico: José Ignacio Ordóñez. Altas (15): Maximiliano Freitas, Ignacio Barrios, Alejandro Della Nave, Enzo Fernández, Gabriel Morales, Leandro Moreira, Diego Rodriguez, Maximiliano Viera, Rodrigo Pérez, Diego González, Ramiro Quintana, Lucas De los Santos, Fabián Vargas, William Machado, Carlos Pimienta.



Jugará de local en el Parque Maracaná. Objetivo: estar entre los seis.

Villa Española

Director Técnico: Damián Santín. Altas (14): Silvio Dorrego, Fabricio Santos, Jonathan Ríos, Juan Ignacio Moreira, Cristian González, Miguel Puglia, Leandro Silva, Gabriel De León, Jonathan Candia, Nicolás Paterno, Cristián Tizón, Bryan De Souza, Damián Costa, Carlos Emery.



Jugará de local en el estadio Obdulio Jacinto Varela. Mantener la categoría es el gran desafío.

Tacuarambó

Director Técnico: Pablo Tiscornia. Altas (12): Fabián Dorado, Deivis Barone, Pablo Muscarelli, Jonathan Deniz, Ignacio San Martin, Diego Rodriguez, Leandro Elizeche, Marcos Gilibeti, Martin Castro, Juan Carlos Amado, Nicolás Solabarrieta, Luis Ney Pintado. Jugará de local en el Estadio Raúl Saturnino Goyenola. El Rojo del Norte se armó como para estar bien arriba.

Atenas

Director Técnico: Edgardo Arias. Altas (9): Santiago De Ávila, Agustin Amoroso, Martin Cardozo, Butista Hernández, Santiago Fernández, Santiago Naguel, Pablo González, Maximiliano Arias, Darwin D´Amico



Jugará de local en el estadio Club A. Atenas.



La idea es pelear lo más arriba posible, pero es un año de transición y se sabe que habrá dificultades.

Sud América

Director Técnico: Gustavo Bueno.



Altas (11): Carlos Santucho, Alejandro Reyes, Gastón Poncet, Manuel Morales, Juan Álvarez, Diego Viera, Stéfano Perdomo, Franco Martínez, Nicolás Rodríguez, Maximiliano Gómez y Agustín Barán.



Jugará de local en el Parque Capurro. El “Buzón” aspira a estar entre los que pelearán el título, pero la prioridad es ascender.



Así se juega la primera fecha: un solo partido en el interior



La primera fecha del Campeonato Uruguayo de Segunda División iba a dar comienzo en la tarde de ayer con la disputa de cinco encuentros y se iba a completar mañana.



En esta oportunidad habrá solamente tres equipos del interior del país, en una tónica muy distinta a la de las temporadas anteriores. Ello en virtud de que el año pasado fue muy fructífero para los conjuntos no capitalinos, pues obtuvieron los tres ascenso a Primera División en lo que fue un hecho histórico.

Cerro Largo fue el campeón, Juventud de Las Piedras su escolta y Plaza Colonia accedió al tercer ascenso, al tiempo que bajó uno del interior (Atenas) y otro de la capital (Torque). Es por ello que en esta oportunidad solo estarán Deportivo Maldonado, Atenas de San Carlos y Tacuarembó. Incluso habrá dos equipos de un mismo departamento como Maldonado. Esto siempre beneficia a los equipos de Montevideo, ya que tienen menos kilometraje que recorrer. Como contrapartida, los del interior sí tienen más desplazamientos y el que más la va a sufrir es Tacuarembó.

A propósito del Rojo del Norte, se armó como para al menos estar entre los seis primeros y pelear por un ascenso a través de los playoff. Se llevó a Pablo Tiscornia como DT e hizo incorporaciones importantes para la divisional.



Deportivo Maldonado también armó un interesante plantel como para estar entre los de avanzada. También tiene como meta ser protagonista en la pelea por los ascensos.



A la larga espera se suma al menos otra semana de preparación por el paro de los árbitros, pero el camino a Primera está a punto de comenzar. La primera fecha se jugará de la siguiente manera:

Sábado 4 de mayo, hora 15:30.



- Bella Vista vs Deportivo Maldonado (Estadio José Nasazzi). Jueces: Fernando Falce, Eduardo Aguirre y Andrés Nievas.



- Torque vs Albion (Estadio Alfredo V. Viera). Jueces: Federico Lovesio, Daniel Castro y Sergio Freire.

- Tacuarembó vs Atenas (Estadio Raúl S. Goyenola). Jueces: Yimmi Álvarez, Hugo Collazo y Héctor Bérgalo.



- Cerrito vs Villa Teresa (Parque Maracaná). Jueces: Antonio García, Javier Irazoqui y Mauricio Ituarte.



- Central Español vs Rentistas (Parque Palermo). Jueces: Jonathan Fuentes, Gustavo Márquez Lisboa y Matías Muniz

Domingo 5, 15:30 horas.



- Villa Española vs Sud América (Estadio Obdulio Varela). Jueces: Diego Dunajec, César Sebastiani y Alberto Píriz.