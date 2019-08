Así se prepara Lionel Messi para volver a jugar con Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barcelona debutará en La Liga este viernes desde las 16:00 ante Athletic Bilbao pero la presencia de Lionel Messi aún es una incertidumbre. Lo cierto, es que el argentino está haciendo todo lo posible por volver de la mejor manera.



Messi sufrió una lesión en su sóleo derecho y no juega oficialmente desde el 6 de julio cuando Argentina enfrentó a Chile por la Copa América de Brasil. Ernesto Valverde lo quiere bien para una nueva temporada con el Barça y decidió no apurarlo luego de que la 'pulga' no pudo hacer la pretemporada.



Mientras tanto el jugador argentino, acompañado de sus dos hijos mas grandes Thiago y Mateo, se entrena en la cancha de arena de la ciudad deportiva del equipo culé.



La cuenta 'Otro' que tiene y comparte en exclusiva momentos de las mayores estrellas del deporte mundial, difundió imágenes del entrenamiento de Messi junto a un profe.

Fue el propio jugador quien también compartió una foto junto a sus hijos en uno de sus entrenamientos en la arena. Solo resta ver si Valverde lo incluirá entre los concentrados para jugar en San Mamés y si tendrá minutos ante los de Bilbao.