Así está el piso del Goyenola: las fotos que tomó la Comisión de Fields

El informe técnico que realizó la Comisión de Fields de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) puntuó de forma negativa el estado del campo de juego del Estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó, donde Cerro Largo oficiará como local ante Nacional en el arranque del Clausura.

En su informe, la comisión dejó en evidencia seis imágenes de algunos de los inconvenientes que tiene la cancha como "material de relleno" y "malezas".

Dante Prato, integrante de dicha comisión, explicó ayer a Sport 890 que "es una cancha que no tiene riego, pendiente y distintos tipos de pastos".



"El puntaje que le dimos a la cancha es de 1.32 sobre 5. Nosotros hacemos un informe con la realidad, no nos involucramos en la fijación", agregó.



Cerro Largo fijó el Goyenola porque el Ubilla de Melo está en obras. Su presidente, Ernesto Dehl, manifestó a Ovación su molestia por lo que se generó a raíz de la fijación del estadio. "Parece que no les gusta viajar y jugar en el interior", indicó.



Respecto al tamaño de los arcos, una de las cuestiones criticadas del escenario en el cual uno tiene siete centímentros más que el otro, Dehl expresó: "Se jugó una Copa Libertadores en el Franzini con un arco 20 cm más bajo, con el presidente de la Comisión de Fields que es el señor Prato, presidente de Defensor en su momento".



El partido entre Cerro Largo y Nacional está fijado para el próximo sábado a las 18.30 horas. Los tricolores tendrán 1.800 entradas a disposición, en lo que será el primer partido con público desde el inicio de la pandemia del coronavirus.