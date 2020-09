Así fue el partido de Luis Suárez ante el Granada bajo el ojo de LaLiga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más elogios. Le llueven de todos lados. Iago Aspas, estrella del Celta de Vigo, dice que él y todos los equipos prefieren enfrentar al Barcelona sin Luis Suárez. LaLiga coloca al delantero uruguayo en lugar de privilegio en su cuenta oficial de Twitter y, además repasa lo mejor de sus 20 minutos de estreno con la camiseta del Atlético de Madrid.

No se queda en eso, exalta su actuación, preguntando: "¿Debut perfecto, @LuisSuarez9?". Y se responde: "¡¡¡OK!!!", acompañando el mensaje con los emojis de una cara con boca abierta y ojos sonrientes, un pulgar para arriba y una pelota.



Y también resalta con el emoji del fuego que "¡'El Pistolero' @LuisSuarez9

legó al @Atleti con la pólvora cargada!".

Mientras La Liga le entrega un gran reconocimiento a Suárez por su debut, en Cadena Ser, Iago Aspas no ocultó el valor que le entrega al delantero uruguayo. Celta de Vigo es rival del Barcelona este jueves y la estrella del equipo vigués no dudó cuando le preguntaron sobre Suárez. Es "un jugadorazo y me ayudó mucho cuando llegué a Liverpool. Por supuesto que prefiero al Barça sin Suárez. Yo y todos los equipos de LaLiga", dijo Aspas.