Así se palpita el eterno enfrentamiento en 16 frases

GONZALO BERGESSIO “Estoy contento de poder vivir y disfrutar un clásico que aún no me tocó jugar. Todo clásico es diferente. Es importantísimo para la gente y para nosotros también, estamos esperándolo con muchas ganas”



“Los clásicos son partidos aparte y no tienen nada que ver con cómo llegás. De nuestra parte, todos los partidos los jugamos de la misma manera. Tal vez en un clásico la intensidad es máxima, pero todos los salís a jugar para ganarlos”