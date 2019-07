Así se jugará la tercera fecha del Torneo Intermedio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la Serie A, hasta ahora ningún equipo ganó los seis puntos disputados. Peñarol y Defensor Sporting se mantienen primeros con cuatro cada uno, mientras que, Nacional tras la victoria frente a Danubio, se ubica tercero con tres puntos.

En la serie B, Liverpool, Cerro Largo y Plaza Colonia han logrado ganar los seis puntos disputados hasta la fecha. En la tercera fecha se enfrentarán dos de los líderes, los Arachanes recibirán a los Negriazules y disputarán el primer puesto, mientras que los Patas Blancas buscarán seguir arriba de la tabla, pero para eso deberán ganarle a los Picapiedras.

Sábado 27 de julio



- Plaza Colonia vs Rampla Juniors - 15.00 hs.(Estadio Alberto Supicci).



- River Plate vs Defensor Sporting - 15.00 hs.(Federico Saroldi).



- Peñarol vs Danubio - TV - 15.00 hs. (Campeón del Siglo).



- Nacional vs Progreso - TV- - 19.30 hs. (Gran Parque Central).



Domingo 28 de julio



- Fénix vs Wanderers - 15.00 hs.(Parque Capurro).



- Cerro Largo vs Liverpool - 15.00 hs.(Estadio Municipal Arq. Antonio Ubilla).



- Juventud vs Boston River - 15.00 hs.(Parque Artigas - Canelones).



- Cerro vs Racing - 15.00 hs.(Estadio Monumental Luis Troccoli).