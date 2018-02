Así se jugará la tercera fecha

Sábado 17 de febrero:



- Liverpool vs. Boston River - Estadio: Belvedere - Hora. 17.00 - Árbitro: Christian Ferreyra. Asistentes: César Sebastiani y Javier Irazoqui. Cuarto árbitro: Diego Dunajec.



- Progreso vs. Rampla Juniors - Estadio: Paladino - Hora: 17.00 - Árbitro: Daniel Rodríguez. Asistentes: Marcelo Alonso y Danilo Giménez. Cuarto árbitro: Andrés Matonte.



- Wanderers vs. Peñarol (TV) - Estadio: Viera - Hora: 17.00 - Árbitro: Daniel Fedorczuk. Asistentes: Nicolás Tarán y Sebastián Silvera. Cuarto árbitro. Héctor Martínez.



Domingo 18 de febrero:



- River Plate vs. Atenas - Estadio: Saroldi - Hora: 17.00 - Árbitro: Óscar Rojas. Asistentes: Richard Trinidad y Martín Soppi. Cuarto árbitro: Antonio García.



- Racing vs. Danubio - Estadio: Roberto - Hora: 17.00 - Árbitro: Yimmi Álvarez. Asistentes: Miguel Nievas y Aecio Fernández. Cuarto árbitro: Federico Modernell.



- Defensor Sporting vs. Torque - Estadio: Franzini - Hora: 17.00 - Árbitro: Leodán González. Asistentes: Gabriel Popovits y Daniel Castro. Cuarto árbitro: Javier Bentancor.



- Nacional vs. Fénix (TV) - Estadio: Gran Parque Central - Hora: 19.30 - Árbitro: Pablo Giménez. Asistentes: Marcelo De León y Eduardo Aguirre. Cuarto árbitro: Diego Riveiro.



- Fecha libre: Cerro.