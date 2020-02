Así se jugará la tercera fecha del Apertura entre el 7 y 8 de marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado 7 y domingo 8 de marzo vuelve el Torneo Apertura. Tras un fin de semana sin fútbol, se disputará la tercera fecha del primer certamen del 2020.

La fecha presenta juegos muy interesantes y también encuentros que ya son clave para algunos equipos cuando apenas se ha iniciado la competencia oficial.

SÁBADO 7 DE MARZO



RENTISTAS VS. DEPORTIVO MALDONADO

Estadio: Complejo Rentistas

​Hora: 17:00



PLAZA COLONIA VS. FÉNIX

Estadio: Prandi

Hora: 17:00



MONTEVIDEO CITY TORQUE VS. CERRO

Estadio: Luis Franzini

​Hora: 17:00



PEÑAROL VS. DANUBIO

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 20:00

DOMINGO 8 DE MARZO



RIVER PLATE VS. DEFENSOR SPORTING

Estadio: Saroldi

Hora: 17:00



LIVERPOOL VS. PROGRESO

Estadio: Belvedere

Hora: 17:00



CERRO LARGO VS. BOSTON RIVER

Estadio: Ubilla de Melo

Hora: 20:00



WANDERERS VS. NACIONAL

Estadio: Parque Viera

Hora: 20:00