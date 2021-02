Así se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Montevideo City Torque y Nacional protagonizarán este miércoles el mejor duelo de la sexta fecha del Torneo Clausura ya que tiene varios condimentos.

Se juegan la cima del certamen y, además, los de Pablo Marini buscan acercarse a los tricolores en la Anual en la que son únicos escoltas. El duelo además tendrá la particularidad de que se jugará en el césped sintético del Estadio Charrúa.

Liverpool, el otro líder del Clausura, recibirá a Cerro Largo, mientras que Peñarol hará lo propio en el Campeón del Siglo frente a Deportivo Maldonado.

Miércoles 10 de febrero

- Liverpool vs. Cerro Largo (10:00) - Belvedere



- Plaza Colonia vs. Danubio (17:00) - Parque Prandi



- Wanderers vs. Rentistas (19:15) - Parque Viera



- MC Torque vs. Nacional (21:45) - Estadio Charrúa

Jueves 11 de febrero

- Fénix vs. Cerro (10:00) - Parque Capurro



- River Plate vs. Boston River (17:00) - Parque Saroldi



- Progreso vs. Defensor Sporting (17:00) - Paladino



- Peñarol vs. Deportivo Maldonado (20:00) - Campeón del Siglo