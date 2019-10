Así se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un Torneo Clausura atípico continúa con un calendario apretado para los 16 equipos de Primera División, con apenas dos días de descanso entre partido y partido. En este fin de semana del 19 y 20 de octubre se jugará la fecha 7 con tres encuentros el sábado y cinco el domingo.

Campeonato Uruguayo: conocé el fixture del Torneo Clausura By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Conocé el fixture completo del Torneo Clausura

La séptima jornada marca en su fixture grandes duelos, como el que protagonizará Progreso, animador del Clausura como escolta del líder Nacional, al recibir a Danubio el sábado en el Paladino. Así también el que tendrá la visita de Cerro Largo, segundo en la Anual, a un River que quiere repetir las buenas actuaciones del Intermedio.

Sábado 19 de octubre:



Fénix vs. Plaza Colonia

Estadio: Parque Capurro

Hora: 16:00 hs.



Progreso vs. Danubio

Estadio: Paladino

Hora: 16:00 hs.



Nacional vs. Cerro

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 19:00 hs.

Domingo 20 de octubre:



Juventud vs. Liverpool

Estadio: Parque Artigas

Hora: 16:00 hs.



River Plate vs. Cerro Largo

Estadio: Parque Saroldi

Hora: 16:00 hs.

Rampla Juniors vs. Wanderers

Estadio: Olímpico

Hora: 16:00 hs.



Defensor Sporting vs. Racing

Estadio: Franzini

Hora: 16:00 hs.



Peñarol vs. Boston River

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 18:00 hs.