Así se jugará la sexta fecha del Torneo Apertura 2021

La sexta jornada del Torneo Apertura se jugará de jueves a domingo. La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer los detalles.

Liverpool, uno de los líderes, visitará el jueves a Plaza Colonia, que llega como escolta a solo dos puntos. Por su parte Nacional, el otro puntero, visitará el sábado a Boston River.

Peñarol, en tanto, cerrará la fecha contra Deportivo Maldonado con la imperiosa necesidad de volver a ganar para no perderle pisada los de arriba.

Jueves 17 de junio

- Plaza Colonia vs. Liverpool - 15.00 (Parque Prandi).

Viernes 18 de junio

- Rentistas vs. Montevideo City Torque - 12.45 (Complejo Rentistas).



- Fénix vs. Cerrito - 15.00 (Parque Capurro).

Sábado 19 de junio

- Sud América vs. River Plate - 10.00 (Jardines).



- Progreso vs. Cerro Largo - 12.15 (Parque Paladino).



- Boston River vs. Nacional - 15.00 (Parque Artigas).



- Wanderers vs. Villa Española - 17.15 (Parque Viera).

Domingo 20 de junio

- Peñarol vs. Deportivo Maldonado - 15.45 (Campeón del Siglo).