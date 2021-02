Así se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre el sábado 6 y el domingo 7 se disputará la quinta fecha del Torneo Clausura 2020, con juegos muy atractivos y además con el agregado de que tras esta fecha se sacará la "foto" para conocer a Uruguay 4 en la Copa Libertadores.

Los tres puntos que cada equipo puedan cosechar en la misma será clave y por eso mismo es una fecha que puede marcar el destino de las distintas instituciones en su camino internacional.

Respecto a los duelos de los equipos grandes, no la tendrán fácil teniendo en cuenta que Peñarol se medirá con el líder, Boston River, mientras que Nacional recibirá a River Plate. A su vez, hay un duelo entre Rentistas y Cerro Largo con puntos importantes para la Anual en juego.

Sábado 6 de febrero

- Rentistas vs. Cerro Largo (10:00) / Complejo Rentistas



- Fénix vs. Liverpool (17:00) / Parque Capurro



- Deportivo Maldonado vs. Wanderers (19:15) / Domingo Burgueño



- Boston River vs. Peñarol (21:45) / Estadio Centenario

Domingo 7 de febrero

- Danubio vs. Montevideo City Torque (10:00) / Jardines del Hipódromo



- Cerro vs. Progreso (17:00) / Luis Tróccoli



- Defensor Sporting vs. Plaza Colonia (19:15) / Luis Franzini



- Nacional vs. River Plate (21:45) / Gran Parque Central