Así se jugará la quinta fecha del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre el próximo viernes 11 y el lunes 14 de junio se disputará la quinta fecha del Torneo Apertura lo que significará que ya pasó un tercio del primer torneo corto de la temporada.

Con Liverpool y Nacional en la cima, ambos equipos deberán defender el liderazgo como locales ya que los negriazul recibirán a Sud América y los tricolores a Fénix.

Peñarol, que busca recuperarse y no seguir perdiendo pie en la competencia, también jugará como local pero en este caso recibiendo a Rentistas.

VIERNES 11 DE JUNIO:

- Liverpool vs. Sud América (15:00) - Belvedere



- Montevideo City Torque vs. Wanderers (17:15) - Franzini



SÁBADO 12 DE JUNIO:



- River Plate vs. Progreso (15:00) - Saroldi



- Cerrito vs. Plaza Colonia (17:15) - Charrúa



- Peñarol vs. Rentistas (20:15) - Campeón del Siglo



DOMINGO 13 DE JUNIO:



- Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo (12:30) - Domingo Burgueño



- Nacional vs. Fénix (15:30) - Gran Parque Central



LUNES 14 DE JUNIO:



- Villa Española vs. Boston River (15:00) - Obdulio Varela.