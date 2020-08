Así se jugará la quinta fecha del Apertura 2020: desde el viernes 14 al domingo 16

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fin de semana del 8 y 9 de agosto fue el fútbol uruguayo con la disputa de la cuarta jornada del Torneo Apertura, pero la Mesa Ejecutiva ya tiene el proyecto de la quinta fecha.

A diferencia de lo que sucederá este fin de semana, la quinta fecha será en tres días y se llevará a cabo entre el viernes 14 de agosto y el domingo 16 de agosto.

A su vez, se confirmó que todos los partidos serán televisados ya que se disputarán a distintas horas.

VIERNES 14 DE AGOSTO

- Plaza Colonia vs. Defensor Sporting - 15:00 hs. - Estadio Prandi



- Montevideo City Torque vs. Danubio - 17:30 hs. - Estadio Charrúa

SÁBADO 15 DE AGOSTO

- Liverpool vs. Fénix - 12:00 hs. - Estadio Belvedere



- River Plate vs. Nacional - 15:00 hs. - Parque Saroldi



- Wanderers vs. Deportivo Maldonado - 17:30 hs. - Parque Viera

DOMINGO 16 DE AGOSTO

- Progreso vs. Cerro - 12:00 hs. - Parque Paladino



- Cerro Largo vs. Rentistas - 15:00 hs. - Estadio Ubilla



- Peñarol vs. Boston River - 17:30 hs. - Campeón del Siglo