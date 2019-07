Así se jugará la primera fecha del Torneo Intermedio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fin de semana del 13 y 14 de julio volverá el fútbol uruguayo con el inicio del Torneo Intermedio que tendrá a los 16 equipos de Primera División disputando en dos series para conocer al ganador de la tercera edición de este certamen que hasta el momento siempre ganó Nacional.

La tabla final del Torneo Apertura definió la conformación de ambas series y ahora solo falta dar el puntapié para que inicie el segundo torneo corto del año y que además es clave para sumar puntos en la Tabla Anual.

Luego del parate obligado por la Copa América, regresa el fútbol uruguayo y mientras los clubes se preparan para la vuelta, ya se definió la primera fecha que se disputará de la siguiente manera:

Sábado 13 de julio.

- Juventud vs. Danubio - 15.00 hs. (Parque Artigas)



- Cerro Largo vs. Racing - 15.00 hs (Estadio Ubilla)



- Cerro vs. Liverpool - 15.00 hs (Estadio Tróccoli)



- Nacional vs. Defensor Sporting - TV - 18.00 hs. (Gran Parque Central)

Domingo 14 de julio.

- Plaza Colonia vs. Wanderers - 15.00 hs. (Estadio Prandi)



- River Plate vs. Progreso - TV - 15.00 hs. (Parque Saroldi)



- Fénix vs. Rampla Jrs. - 15.00 hs. (Parque Capurro)



- Peñarol vs. Boston River - TV - 18.00 hs. (Campeón del Siglo)