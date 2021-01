Así se jugará la primera fecha del Torneo Clausura 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Clausura 2020 inicia el próximo fin de semana. El último certamen de la temporada tendrá actividad entre sábado 16, domingo 17 y lunes 18 con duelos interesantes y en los que muchos equipos comenzarán el camino en busca de sus distintos objetivos.

Uno de los choques a destacar es el que enfrentará a Nacional con Rentistas ya que se miden el líder de la tabla Anual con su escolta, mientras que Peñarol deberá visitar a Cerro y Defensor Sporting chocará con Wanderers en otro de los juegos que promete.

Así se disputará la primera fecha del Clausura

SÁBADO 16 DE ENERO



- Danubio vs. Cerro Largo / 10:00 hs. (Jardines del Hipódromo)



- Cerro vs. Peñarol / 17:00 hs. (Luis Tróccoli)

DOMINGO 17 DE ENERO



- Progreso vs. M. C. Torque / 10:00 hs. (Paladino)



- Boston River vs. Deportivo Maldonado / 17:00 hs. (Estadio Centenario)



- Nacional vs. Rentistas / 19:30 hs. (Gran Parque Central)



- Defensor Sporting vs. Wanderers / 21:45 hs. (Luis Franzini)

LUNES 18 DE ENERO



- Plaza Colonia vs. Liverpool / 10:00 hs. (Parque Prandi)



- Fénix vs. River Plate / 17:30 hs. (Parque Capurro)