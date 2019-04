Así se jugará la octava fecha del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

SÁBADO 6 DE ABRIL.

Rampla Juniors vs. Racing - Estadio Olímico. 15.00

Juventud vs. Wanderers - Parque Artigas. 16.00

​Nacional vs. River Plate - Gran Parque Central. 16.00 (TV)

Peñarol vs. Danubio - Campeón del Siglo. 19.00 (TV)

DOMINGO 7 DE ABRIL.

Liverpool vs. Cerro Largo - Belvedere. 16.00

Progreso vs. Plaza Colonia - Paladino. 16.00

​Fénix vs. Cerro - Parque Capurro. 16.00

Defensor Sporting vs. Boston River - Estadio Franzini. 16.00