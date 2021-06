Así se jugará la octava fecha del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre el sábado 26 y el martes 29 de junio se disputará la octava fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo 2021. Se llevarán a cabo dos juegos por día y habrá choques muy interesantes.

En el caso de los grandes, Peñarol jugará de local ya que recibirá a Villa Española en el Campeón del Siglo, mientras que Nacional deberá salir al Complejo Rentistas para medirse con el "bicho colorado".

Plaza Colonia, que busca seguir en lo más alto del certamen, recibirá en su casa a Cerro Largo.

Así se juega la octava fecha del Apertura

SÁBADO 26 DE JUNIO



- Fénix vs. River Plate (15:00) - Parque Capurro

- Peñarol vs. Villa Española (18:00) - Campeón del Siglo



DOMINGO 27 DE JUNIO



- Boston River vs. Liverpool (12:00) - Parque Artigas

- Rentistas vs. Nacional (15:00) - Complejo Rentistas



LUNES 28 DE JUNIO



- Plaza Colonia vs. Cerro Largo (15:00) - Parque Prandi

- MC Torque vs. Deportivo Maldonado (17:15) - Franzini



MARTES 29 DE JUNIO



- Sud América vs. Progreso (15:00) - Jardines del Hipódromo

- Wanderers vs. Cerrito (17:15) - Parque Viera