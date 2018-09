Así se jugará la octava fecha

EL SÁBADO:



Wanderers vs. Fénix - Estadio: Viera - Hora: 15.30.



Cerro vs. Defensor - Estadio: Capurro - Hora: 15.30.



Peñarol vs. Atenas - Estadio: Campeón del Siglo - Hora: 16.00.

EL DOMINGO:



Liverpool vs. Rampla - Estadio: Belvedere - Hora: 15.30.



Racing vs. Progreso - Estadio: Roberto - Hora: 15.30.



Boston River vs. Danubio - Estadio: Las Piedras - Hora: 15.30.



River vs. Nacional - Estadio: Saroldi - Hora: 15.30.

Torque tiene libre.