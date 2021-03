Así se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre viernes 4 y lunes 8 se disputa la fecha 11 del Torneo Clausura 2020 que puede definir cosas importantes para varios clubes. Habrá duelos muy atractivos y sobre todo claves para el futuro.

Peñarol y Nacional volverán a jugar como locales ya que los aurinegros recibirán a River Plate, mientras que los tricolores harán lo propio con Defensor Sporting.

Por su parte, habrá un duelo con mucho en juego como Liverpool-Danubio donde el negriazul debe ganar para seguir en lo más alto y el franjeado para seguir en Primera División

Así se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura

VIERNES 5 DE MARZO

- Wanderers vs. Montevideo City Torque - 20:00 (Parque Viera)

SÁBADO 6 DE MARZO

- Boston River vs. Cerro - 17:15 (Estadio Centenario)



- Peñarol vs. River Plate - 20:15 (Campeón del Siglo)

DOMINGO 7 DE MARZO

- Danubio vs. Liverpool - 16:30 (Jardines del Hipódromo)



- Cerro Largo vs. Plaza Colonia - 18:45 (Ubilla de Melo)



- Nacional vs. Defensor Sporting - 21:45 (Gran Parque Central)

LUNES 8 DE MARZO

- Rentistas vs. Progreso - 16:30 (Complejo Rentistas)



- Deportivo Maldonado vs. Fénix - 18:45 (Domingo Burgueño Miguel)