Así se jugará la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, cancha y árbitros de cada partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Torneo Clausura llega a sus instancias decisivas, en la cual cada partido, cada minuto y cada pelota vale mucho para la mayor parte de los equipos. Nacional, Peñarol, Cerro Largo, Progreso y Plaza Colonia juegan sus fichas a posiciones altas; Racing y Boston River juegan una "final" por el descenso.

Jueves 21 de noviembre



Progreso vs. Cerro Largo (TV)

Parque Paladino. Hora: 16:30

Árbitros: Andrés Cuhna, Nicolás Tarán y Alberto Píriz.



Wanderers vs. Danubio

Cancha: Parque Viera. Hora: 19:00.

Árbitros: Diego Dunajec, Carlos Barreiro y Gino Cottini.



Defensor Sporting vs. Nacional (TV)

Cancha: Estadio Luis Franzini. Hora: 20:30.

Árbitros: Pablo Giménez, Eduardo Aguirre y Marcelo Alonso.

Viernes 22 de noviembre



Racing vs. Boston River (TV)

Cancha: Parque Roberto. Hora: 16:30.

Árbitros: Christian Ferreyra, Richard Trinidad y Matías Rodríguez.



Liverpool vs. Plaza Colonia

Cancha: Estadio Belvedere. Hora: 16:30.

Árbitros: Diego Riveiro, Robert Muniz y Héctor Bergalo.



Rampla Juniors vs. River Plate

Cancha: Estadio Olímpico. Hora: 16:30.

Árbitros: Gustavo Tejera, Miguel Nievas y Sebastián Silvera.



Juventud vs. Cerro

Cancha: Estadio Parque Artigas de Las Piedras. Hora: 16:30.

Árbitros: Adrián Pereira, Gabriel Popovits y Andrés Nievas.



Peñarol vs. Fénix (TV)

Cancha: Estadio Campeón del Siglo. Hora: 20:30.

Árbitros: Daniel Rodríguez, Martín Soppi y Javier Irazoqui.