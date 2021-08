Así se jugará la decimoquinta y última fecha del certamen que ya ganó Plaza Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Apertura ya tiene campeón y es Plaza Colonia, pero todavía queda una fecha por disputar la cual, por tratarse del primer torneo del año, nada definirá. Sin embargo, los puntos siguen valiendo y empiezan a pesar para la Tabla Anual, esa que comenzará a aparecer una vez que se ponga en juego el Torneo Clausura.

La decimoquinta y última fecha se desarrollará entre viernes y domingo. Plaza estrenará su título en casa el domingo al mediodía, Nacional visitará a River Plate el sábado por la tarde y Peñarol hará lo propio con Sud América el domingo.

Así se jugará la fecha 15 del Apertura

VIERNES

- Progreso vs. Montevideo City Torque. Hora 12.45, Paladino

- Fénix vs. Wanderers. Hora 15.00, Capurro



SÁBADO

- Liverpool vs. Cerrito. Hora 10.15, Belvedere.

- Deportivo Maldonado vs. Boston River. Hora 12.30, Burgueño Miguel

- River Plate vs. Nacional. Hora 15.00, Saroldi



DOMINGO

- Plaza Colonia vs. Rentistas. Hora 12.30, Prandi

- Sud América vs. Peñarol. Hora 15.00, Jardines

- Cerro Largo vs. Villa Española. Hora 17.30, Ubilla