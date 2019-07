Así se jugará la cuarta fecha del Torneo Intermedio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol líder de la Serie A con 7 puntos, detrás le sigue Nacional con 6 y tercero Juventud con 5. El primero se enfrentará a Defensor Sporting en el Franzini, por su parte los tricolores jugarán ante Boston River y Juventud recibirá a River Plate en el Parque Artigas.

En la Serie B, Cerro Largo es líder, y es el único equipo del Torneo Intermedio que ha ganado los nueve puntos de nueve disputados. En la próxima fecha se enfrentará a Rampla Juniors en el Olímpico. Por su parte, Liverpool jugará de local ante Wanderers, mientras que Plaza Colonia en su casa recibirá a Cerro.

Sábado 10 de agosto



Juventud vs River Plate - 15.00 hs. (Parque Artigas).



Rampla Juniors vs Cerro Largo - 15.00 hs. (Estadio Olímpico).



Liverpool vs Wanderers - 15.00 hs. (Estadio Belvedere).



Boston River vs Nacional - TV - 15.00 hs. (Campeones Olímpicos).

Domingo 11 de agosto



Progreso vs Danubio - 15.00 hs. (Parque Paladino).



Plaza Colonia vs Cerro - 15.00 hs. (Estadio Prandi).



Racing vs Fénix - TV - 15.00 hs. (Parque Roberto).



Defensor Sporting vs Peñarol - TV - 18.00 hs. (Estadio Franzini).