Así se jugará la cuarta fecha del Apertura: Nacional y Peñarol jugarán ante los líderes

Nacional y Peñarol no aprovecharon las chances de subirse a la cima del Torneo Apertura tras recuperar sus encuentros de la primera fecha, pero en la cuarta jornada contarán con la chance de medirse a los dos punteros que hoy tiene el certamen: Wanderers y Plaza Colonia.

El bohemio y el patablanca cuentan con siete puntos y recibirán a aurinegros y tricolores en una fecha que comenzará el viernes 4 de junio y terminará el lunes 7 de junio.

VIERNES 4 DE JUNIO:



- Progreso vs. Liverpool (15:00) - Estadio: Paladino. Árbitros: Andrés Cunha; Héctor Bergalo, Julián Pérez; Claudia Umpiérrez.



SÁBADO 5 DE JUNIO:



- Boston River vs. MC Torque (12:00) - Estadio: Parque Artigas. Árbitros: Javier Ferres; Pablo Llarena, Carlos Morales; Santiago Motta.



- Plaza Colonia vs. Nacional (15:00) - Estadio: Parque Prandi. Árbitros: Gustavo Tejera; Santiago Fernández, Matías Rodríguez; Nicolás Vignolo.



- Sud América vs. Cerrito (17:15) - Estadio: Juan Antonio Lavalleja (Minas). Árbitros: Fernando Falce; Marcelo Alonso, Sebastián Schroeder; Matías de Armas.



DOMINGO 6 DE JUNIO:



- Rentistas vs. Deportivo Maldonado (15:00) - Estadio: Complejo Rentistas. Árbitros: Pablo Giménez; Alberto Píriz, Ernesto Hartwig; Jonathan Fuentes.



- Cerro Largo vs. River Plate (17:15) - Estadio: Ubilla (Melo). Árbitros: Daniel Rodríguez; Gustavo Márquez-Lisboa, Federico Piccardo; Diego Dunajec.



- Wanderers vs. Peñarol (20:15) - Estadio: Parque Viera. Árbitros: Yimmi Álvarez; Horacio Ferreiro, Matías Muniz; José Burgos.



LUNES 7 DE JUNIO:



- Fénix vs. Villa Española (15:00) - Estadio: Parque Capurro. Árbitros: Diego Riveiro; Agustín Berisso, Héctor Portillo; Antonio García.