Así se juega la fecha 1: de miércoles a jueves, pero con dos postergados

Fecha 1 (9 y 10 de mayo)

Miércoles 9 de mayo:

- Torque vs. River Plate (15.30) - Casto Martínez Laguarda

- Defensor vs. Atenas (15.30) - Luis Franzini

- Nacional vs. Fénix - TV (20.00) - Gran Parque Central

Jueves 10 de mayo:

- Racing vs. Liverpool (15.30) - Parque Roberto

- Rampla vs. Cerro - TV (15.30) - Estadio Olímpico

Miércoles 16 de mayo:

- Danubio vs. Wanderers (*)

Miércoles 23 de mayo:

- Peñarol vs. Boston (*)

Libre: Progreso

(*) Estos partidos no se jugarán el 9 y 10 porque Boston River y Danubio tienen Copa Sudamericana.