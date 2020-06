Así juegan Caglar Soyuncu y Rayan Cherki: ¿los tapados de Real Madrid y Barcelona?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace un tiempo, las políticas de Real Madrid y Barcelona en materia de negociaciones y fichajes han estado cambiando. Los grandes de LaLiga de España ya no se fijan tanto en jugadores consagrados y de experiencia y buscan nutrirse de jóvenes talentos que puedan seguir formando para luego probar en el primer equipo. De esta manera, merengues y culés tienen sus radares enfocados en Caglar Soyuncu y Rayan Cherki.



El primero de ellos es un potentísimo zaguero turco de 24 años que juega en el Leicester de Inglaterra. El otro, un adolescente de 16 años que la rompe en el Lyon y ya debutó en la Ligue1. Lo único que parecen tener en común es a los equipos que interesan, y que tienen un prometedor futuro por delante.

video Así juega Caglar Soyuncu:

El defensor central turco jugó en varios equipos de su país hasta que con 20 años fichó para el Friburgo de la Bundesliga en 2016. Hace dos que juega en el Leicester y es en la Premier League donde alcanzó su mejor nivel, tanto que lo quiere el Barcelona.



No solo está afianzado en su equipo, también en la selección. Desde Sub 18 defiende a su país y ya lleva 28 partidos y un gol con la absoluta. En el Leicester jugó 28 de 29 partidos posibles esta temporada y lleva un gol y una asistencia. Pero los goles no son su objetivo, Soyuncu es una garantía en defensa.



El turco es la razón por la que los hinchas de Leicester no extrañan a Harry Maguire que se marchó al Manchester. Soyuncu puede jugar en los dos pefiles y su físico lo ayuda en su juego.



"Cuando lo ves de cerca te das cuenta de la calidad que tiene. Es exactamente el tipo de defensa central moderno", así lo calificó Brendan Rodgers y tiene razón.



Su 1,87m le permite ser ese jugador con el que los delanteros no quieren chocar porque los derriba o les quita estabilidad. Y pese al buen físico, Caglar es el tipo de zaguero moderno que todos buscan: un solucionador de problemas, limpio en los quites, hábil en la salida y de muy buen juego aéreo en las dos áreas.



El Barcelona ya ha ido por él antes y promete volver a atacar en el próximo mercado de verano europeo. La ficha del defensor turco vale 32 millones de euros según Transfermarkt.

video Así juega Rayan Cherki:

Este franco argelino, que ya debutó con la Sub 18 francesa, es la definición de osadía y desfachatez. De tomar la pelota y no tener respeto ninguno por el rival y es el tipo de jugador a los que defensores como Soyuncu les encanta marcar y llevar al juego brusco que permite duelos que deleitan a los espectadores.



Desde 2018, con 14 años, que Rayan Cherki juega en el Olypique de Lyon y en esta temporada ya debutó con el primer equipo. Juega de mediocampista con perfil ofensivo y puede moverse tanto por el centro como por las bandas.



Tres meses luego de debutar en primera, Octubre 2019, el zurdo pero que bien sabe manejar las dos piernas, tuvo su gran partido ante Nantes por la Copa de la Liga. Con dos goles suyos, ganaron 4-3 de visitantes y clasificaron. Una actuación consagratoria.



Junto con Eduardo Camavinga, 17 años, son las sensaciones de la liga de Francia, pero ¿por cuánto tiempo?.



Cherki ya tiene un plan en mente. Confesó que su sueño es jugar en el Real Madrid y, aunque eso parece difícil con tan solo 16 años, puede seguir los pasos de Martin Odegaard o Takefusa Kubo y ser cedido. En Lyon esperan que si lo compran los merengues lo dejen cedido hasta cumplir los 18 años. La ficha de Rayan Cherki vale 18 millones de euros en el mercado actual según Trasfermarkt.