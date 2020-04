Así juega Trincão, la joya portuguesa que llegará al Barcelona en julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En medio de la búsqueda del Barcelona por un sustituto para Luis Suárez, debido a su lesión, el equipo culé fichó a un joven portugués de 20 años. No es delantero centro, no peleará el puesto con el uruguayo pero, aunque algunos hinchas polemizan sobre su llegada al club, Francisco Trincão tiene condiciones que se adaptan al esquema del Barça a la perfección.

A fines de enero pasado, el Barcelona puso sus ojos sobre el joven delantero zurdo que juega en el Sporting Braga y en la selección Sub-21 de su país. Con ambos fue campeón.



Ganó la Copa de la Liga de Portugal con el Braga y con la selección Sub-19 de su país se quedó con el torneo europeo Sub-19 superando en la final a la selección de Italia con Sandro Tonali en sus filas.

MIRA TAMBIÉN Video Así juega Sandro Tonali: el nuevo Pirlo por el que se pelean en Italia

Francisco Trincão es ambidiestro, aunque su pierna más hábil es la zurda. Su perfil favorito lo encuentra recostado sobre la banda derecha donde puede encarar la diagonal como primera opción aunque no tiene problemas en desbordar y centrar con pierna derecha.



El portugués destaca por su capacidad de encarar en el mano a mano y el dribbling. El delantero tiene buena capacidad de recupero pero pese a su posición no es bueno en el juego aéreo y no se caracteriza por ser goleador sino un buen asistidor aprovechando una gran capacidad técnica.

Se adapta al esquema del Barcelona:

Aunque no es el delantero centro que esperaban los hinchas del equipo culé, Trincão encajaría bien en el sistema del equipo. Pese a que su mejor rendimiento lo encuentra recostado sobre la derecha, el manejo de las dos piernas hace que pueda jugar en cualquiera de las bandas o incluso por el centro.



Además de poder moverse en todos los sectores de ataque, siendo muy técnico podría acoplarse muy bien a la idea de tenencia de la pelota del equipo español, en el que tendrá competencia.

En medio de algunas reprobaciones:

La llegada del joven portugués no era lo que los hinchas esperaban y mucho menos por su valor de mercado. Barcelona pagó 31 millones de euros por un contrato que vincula a Francisco hasta 2025 y tiene una cláusula de 500 millones.



Al saber las cifras, los fanáticos se acordaron del fichaje de Erling Haaland al Dortmund por 21 millones. Pero la bronca no fue dirigida a Trincão sino a la directiva culé.



En el Barcelona, el joven proveniente del Braga tendrá buena competencia porque el equipo ya cuenta con jugadores que pueden moverse por la banda. Tal es el caso de Anzu Fati, Dembelé o el propio Griezmann.

Cifras de la liga NOS 2019/20:

En la presente temporada con el Sporting Braga jugó el 35% de los minutos del equipo y fue titular en el 29% de los partidos. Trincão participó en 17 encuentros anotando seis goles y otorgando 4 asistencias.