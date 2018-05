Así se juega la sexta fecha del certamen

Sábado 2 de junio:



- Rampla Juniors vs. Nacional - 15.00 (Olímpico) - TV



- Racing vs. Danubio - 15.00 (Roberto)

Domingo 3 de junio:



- Fénix vs. Cerro - 15.00 (Capurro) - TV



- Wanderers vs. Liverpool - 15.00 (Belvedere)



- Atenas vs. River Plate - 15.00 (San Carlos)



- Boston River vs. Progreso - 15.00 (Tróccoli)



- Torque vs. Defensor Sporting - 18.00 (Casto Martínez) - TV

*Fecha libre: Peñarol