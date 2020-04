Así juega Sandro Tonali: el nuevo Pirlo por el que se pelean en Italia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sandro Tonali nació el 8 de mayo de 2000 en Lodi, Lombardía donde arrancó su carrera como futbolista en Piacenza para luego pasar en 2012 al Brescia. A partir de ahí ya se lo puede relacionar con uno de los consagrados con los que lo comparan: Andrea Pirlo, que también surgió del equipo azul y blanco.



En su primera temporada en la Serie A Tonali disputó 23 partidos, hizo un gol y ha dado cinco asistencias. Pero sus números no son lo que sorprende sino su forma de jugar y, por suerte para los fanáticos del buen fútbol, lo ha hecho en el 87% de los minutos.



Las comparaciones con Andrea Pirlo comienzan desde la cuna. Los dos salieron del mismo equipo, el Brescia, pero a Sandro lo unen más cualidades con el 'Maestro'.



Una pegada fantástica, útil en cada jugada de pelota quieta y capaz de transformar un tiro libre en una obra de arte. Tonali juega de forma exquisita y con elegancia conduce al equipo del Brescia, que dirige el ex Peñarol Diego López, como alguna vez lo hizo Pirlo.



Si bien suena poético catalogar a Tonali como "el nuevo Pirlo", el joven también tiene muchas cualidades de su ídolo: Gennaro Gattuso. Por más que le sobra clase, el volante de 1.80m no le teme a bajarse un poco las medias y disputar con éxito pelotas divididas. Pero en un fútbol tan moderno, ¿por qué no puede ser un poco de los dos?, o simplemente Sandro Tonali.

Lo quieren los mejores:

Después de diez temporadas, el Brescia volvió a la Serie A y uno de los abanderados en el ascenso fue el joven Sandro Tonali. Venía de una decepción tras no haber podido ganar la final del torneo europeo de selecciones Sub 19, del que quedó dentro del equipo ideal, y luego no le pesó hacerse cargo de la mitad de la cancha del equipo de Lombardía.



Ya en la Serie A, la prensa italiana lo ubica como una de las mayores promesas del Calcio pero la realidad es que ya se lo debaten los mejores equipos.

Su teléfono no va a parar de sonar:

Aunque su contrato lo vincula hasta 2021 parece difícil que, con el nivel que demostró, el Brescia pueda mantener a su joya. Juventus e Inter de Milán suenan como los mejores perfilados para quedarse con el talentoso juvenil, pero tendrán que desembolsar 40 y 50 millones de euros para ficharlo.



Quien pudo sumarlo a sus filas de niño pero lo rechazó es otro importante equipo de Italia. Y curiosamente, hoy lo quiere en su plantilla.

Una historia de desamor:

Tonali es confeso hincha del AC Milan, pero de niño el 'rossonero' le dijo que no en una prueba para entrar en sus divisiones formativas. La idea de que el joven volante termine como fichaje del elenco que dirige de Stefano Pioli no parece la más probable pero los hinchas lo reclamen, el equipo claramente lo necesita y quizás Sandro quiera revancha en el club de sus amores.