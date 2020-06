Así juega Luka Romero: a los 15 lo comparan con Messi y ya rompió un récord en LaLiga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nombre de Luka Romero comenzó a circular con el regreso de LaLiga de España y la posibilidad de que el joven futbolista de 15 años del Mallorca se pudiera quedar con un espectacular récord del fútbol español. La historia de Luka esta ligada al fútbol desde que nació y a su temprana edad ya tuvo que elegir entre tres selecciones.



Es hijo del exfutbolista argentino Diego Adrian Romero, que jugó en Quilmes, Atlético Rafaela, el Mura de Eslovenia y Alacranes de México, entre otros. Mientras jugaba en México, en el estado de Durango nacieron los mellizos Luka y Tobías (también juega al fútbol como arquero).

Luka ya tuvo que elegir entre tres selecciones:

Las tres selecciones siguieron los pasos del juvenil pero ya se decantó por una. Luka podía defender a Argentina por la nacionalidad de sus padres, a México por su lugar de nacimiento y obtuvo también la nacionalidad española por sus bisabuelos.



Finalmente, Romero eligió defender a la albiceleste y ya debutó en el Sudamericano Sub 15 en Paraguay donde fue sub-campeón en 2019.



"Luka hizo un gran Sudamericano y tiene mucho futuro. Hablé con él y lo felicité cuando le dieron la oportunidad de empezar a entrenarse con el primer equipo de Mallorca", dijo Bernardo Romero (Coordinador de selecciones juveniles en AFA) en entrevista con Clarín.



Además el exSan Loreno hizo un particular hincapié: "No hay que apurarlo. Es un gran jugador, muy centrado y educado. Depende de todos nosotros llevarlo de a poquito". Romero comenzó a entrenar con el primer equipo de Mallorca el pasado 1 de junio.

Luka tras un récord absoluto en LaLiga:

Con solo poner un pie en la cancha tenía la posibilidad de romper un récord histórico en el torneo español: el del futbolista más joven en jugar. Y lo consiguió.



Hace 36 años que un menor de 16 años no jugaba en LaLiga de España y Luka no solo rompió esa estadística sino que se quedó además con el récord de ser el más joven de todos.



promesas Los que debutaron más temprano en LaLiga Luka Romero (Mallorca 2020 con 15 años y 2019 días).



Francisco "Sansón" Bao Rodríguez (Celta, 1939-40, con 15 años y 255 días),



Pedro Irastorza (Real Sociedad, 1933-34, 15 años y 288 días).



Oscar Ramón Pellicer (Zaragoza, 1984-85, con 15 años y 289 días)



Las comparaciones con Messi:

El debut de Luka Romero en LaLiga de España quedará para los registros, lo importante es que por sus condiciones está llamado a tener un futuro brillante. Y no comenzó para nada mal: debut en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid.



Las comparaciones con Lionel Messi no son desacertadas. Físicamente son parecidos: el del Barcelona mide 1,70m y el del Mallorca 1,65 y, al ver lo que también puede hacer Romero con su zurda, la semejanza parece ser algo más que un título que llame la atención en una noticia o un poco de "marketing".



Los videos de Luka Romero hasta el momento solo incluyen partidos en juveniles con el Mallorca y en la selección argentina pero ya se pueden ver similitudes con Messi.

¿Cómo juega?

Las diagonales cerca de la medialuna se parecen mucho a las de el del Barcelona y Luka no tiene problemas para terminarlas con un remate cruzado o abrir el pie buscando el primer palo.



Puede jugar de enganche, mediocentro ofensivo o como extremo por cualquiera de las bandas. Si no consigue la pelota, muchas veces se recuesta incluso más atrás de la mitad de cancha y cuando encara con "guapeza" es cuando más se parece a Lionel.



Como un dato un poco pintoresco, el pibe de 15 años ya patea muy bien los tiros libres, y eso es algo que Messi tuvo que mejorar y lograr ya siendo un consagrado.