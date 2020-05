Así juega Eduardo Camavinga, el juvenil más valioso del mundo y el target del Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es casualidad que aún siendo menor de edad la ficha de Eduardo Camavinga haya alcanzado el valor de 42 millones de euros y mucho menos que el Real Madrid tenga en su radar a esta perla francesa de 17 años que la descose en el Rennes de la Ligue 1 de Francia.



Camavinga nació en Miconje, Angola y tiene triple nacionalidad. La de su país de nacimiento, la congoleña y la francesa. El 15 de noviembre de 2019 debutó con la selección Sub-21 de Les Bleus en la victoria por 3-2 ante Georgia en la clasificación para la Euro de la categoría.



Otra fecha importante para el juvenil del Rennes es el 13 de marzo del corriente año. Ese día su ficha alcanzó el valor de 42M de euros convirtiéndole en el juvenil más valioso del mundo.



Camavinga es una de las razones por las cuales el Rennes está tercero en el campeonato de Francia detrás del Paris Saint Germain y el Olympique de Marsella. Por su rendimiento y despliegue físico se lo puede comparar con su compatriota Paul Pogba, ambos se mueven en el mismo sector del campo y además interesan en el mismo equipo. ¿Llegarán a jugar juntos en la selección mayor?, todo parece indicar que sí.



El zurdo de 1,81m que cumplirá la mayoría de edad el próximo 10 de noviembre lleva 25 partidos en la actual temporada con su equipo habiendo anotado un gol, dado una asistencia y superando el 85% de minutos jugados e inclusiones en el equipo titular.



Al ver los videos de cómo juega, Camavinga parece un "solucionador de problemas" que aparece rápidamente para recuperar la pelota y limpiar la jugada cuando es necesario.

Si el Real lo quiere, deberá desembolsar una fortuna

Cuando debutó en el Rennes, la ficha de Camavinga valía 4 millones de euros, pero después de romperla en la Ligue 1 tuvo su pico más alto en Transfermarkt en 42 millones. Ahora esta valuado en 37.5 millones pero cualquier equipo que lo pretenda deberá pagar más.

Para Zidane, es la alternativa a Pogba

El Diario As de España confirmó el interés del entrenador merengue en caso de que Paul Pogba no desembarque en el Bernabeú. Y el mismo medio afirmó que el valor de la transferencia puede ser de 50 millones de euros.



En el equipo merengue buscan un sustituto para Casemiro. Camavinga tiene contrato vigente con el Rennes hasta 2022, pero no tiene cláusula de rescisión.

"Una jaula de oro"

Desde Francia afirman que Camavinga está contento y no desea salir del Rennes y desde Madrid el Diario As habla de una "jaula de oro". Mientras tanto, Real Madrid insiste.



Moussa Sissoko es el representante del juvenil, también lo es de Ousmane Dembèlè, pero Eduardo Camavinga pertenece a los Pinault, una familia billonaria en Francia y fanática del Rennes, que echó al presidente justamente por haber negociado con el Real Madrid.

Más que Ansu Fati, Vinicius y Donnarumma

Hace poco más de un año estaba tasado en cuatro millones, pero hoy Camavinga le gana a otros jóvenes prodigio del fútbol. Con el nivel y lo que podría valer su ficha a la hora del traspaso, es el menor de edad más valorado de la historia. Le gana a Ansu Fati, Vinicius, Donnarumma y Lukaku cuando tenían su edad.