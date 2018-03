Así gusta más

No caben dudas que el hincha de Nacional se fue mucho más conforme ayer que el jueves. Es verdad, en los dos partidos los tricolores ganaron ajustadamente 1-0. El tema radica en la forma en que alcanzó el triunfo. Mientras contra Racing lo hizo jugando mal, con un gol en la última jugada del partido de Zunino, ayer lo logró jugando un gran primer tiempo y con un complemento aceptable.



Medina hizo siete cambios de un partido a otro y el equipo se entendió mejor. Nacional salió a la cancha con un 4-4-2 y con la primera vez de Sebastián Fernández y Bergessio jugando juntos en la ataque de los tricolores.



Así, Nacional hizo figura a Nicola Pérez, que tuvo una tarde-noche espectacular, que hubiera sido para encuadrar si el equipo no hubiera perdido.



En la primera del partido Peruzzi perdió la pelota en el mediocampo y Alonso quedó mano a mano con Mejía, pero definió apresurado y malogró la chance.



A partir de ahí fue todo el primer tiempo de Nacional, que mostró a un Aguiar en una de sus mejores expresiones desde que llegó a los albos, a un Corujo cada vez más seguro en la retaguardia, un Bergessio solidario con el equipo, jugando de espaldas al arco y generando situaciones de riesgo para que definieran sus compañeros, y un buen partido de De Pena, que terminó siendo el único que pudo batir a Pérez.



Una clarísima de Fernández que definió afuera, una de Bergessio que se perdió el gol abajo del arco, otra del cordobés que desencadenó una estupenda reacción del arquero darsenero tras pase de Aguiar, un remate del “Canario” que rozó el vertical, otro de De Pena que sacó el guardameta y un tiro libre del “Canario”, que descolgó del ángulo Pérez, fueron las situaciones claras que tuvo Nacional en el primer tiempo. Pero se fue al descanso sin poder anotar. Al igual que River, al que le faltó ambición ofensiva y contención en el medio y que contó con un tiro de Nico Rodríguez que atajó bien Mejía.



En el complemento Nacional siguió siendo el protagonista del encuentro, llegó al gol a través de la exquisita definición de De Pena -tras una buena jugada del “Tata” González, que entró bien en el partido- y luego bajó un cambio, controló el juego aunque no llegó tanto al arco darsenero.



Enseguida del gol, River tuvo dos situaciones para empatar, no lo hizo y se desinfló. Tiscornia hizo tarde los cambios y Nacional se quedó con un triunfo importante para seguir al acecho.