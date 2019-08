Así se disputará la sexta fecha del Torneo Intermedio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se viene la sexta fecha del Torneo Intermedio con dos partidos muy interesantes. Por un lado, se verán las caras River Plate y Peñarol en el gran partido de la fecha teniendo en cuenta que ambos lideran la Serie A, mientras que Juventud recibirá por primera vez a un grande en Las Piedras ya que Nacional visitará el Parque Artigas.

A su vez, Defensor Sporting y Danubio disputarán una nueva edición del clásico en esta nueva fecha.

El líder de la Serie B, Cerro Largo, tendrá un duelo muy complicado cuando enfrente a Plaza en Colonia, mientras que Liverpool se encuentra segundo y agazapado y visitará a Rampla Juniors en el Estadio Olímpico.

Sábado 24 de agosto:

- Plaza Colonia vs. Cerro Largo - Estadio: Prandi (15:00 hs)



- Racing vs. Wanderers - Estadio: Parque Roberto (15:00 hs)



- Boston River vs. Progreso - Estadio: Campeones Olímpicos (15:00 hs)



- River Plate vs. Peñarol - TV - Estadio: Saroldi (15:00 hs)

Domingo 25 de agosto:

- Cerro vs. Fénix - Estadio: Tróccoli (15:00 hs)



- Rampla Jrs. vs. Liverpool - Estadio: Olímpico (15:00 hs)



- Defensor Sporting vs. Danubio - Estadio: Franzini (15:00 hs)



- Juventud vs. Nacional - Estadio: Parque Artigas (15:00 hs)