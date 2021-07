Así se disputará la fecha 11 del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez falta menos para el cierre del primer torneo corto de la temporada 2021 del Campeonato Uruguayo. El certamen se pone apasionante y la lucha por el título está muy interesante. Varios equipos apuntan a la consagración, pero solo uno lo conseguirá.

Plaza Colonia, quien por ahora es el único líder, no tendrá un juego fácil teniendo en cuenta que se deberá medir con Deportivo Maldonado como visitante.

Nacional será local ya que recibirá a Villa Española en el Gran Parque Central, mientras que el gran juego de la fecha será el que mida a Liverpool con Peñarol en Belvedere.

Así se jugará la fecha 11 del Torneo Apertura

VIERNES 16 DE JULIO



- Progreso vs. Boston River - Paladino (15.00)



SÁBADO 17 DE JULIO



- River Plate vs. Rentistas - Saroldi (12.45)

- Deportivo Maldonado vs. Plaza Colonia - Domingo B. Miguel (15.00)

- Cerro Largo vs. Wanderers - Ubilla (17.15)

​

DOMINGO 18 DE JULIO



- Sud América vs. Fénix - Jardines del Hipódromo (12.00)

- Liverpool vs. Peñarol - Belvedere (15.00)

- Nacional vs. Villa Española - Gran Parque Central (18.00)



LUNES 19 DE JULIO



- Cerrito vs. MC Torque - Charrúa (19.15)