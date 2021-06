Así se disputará la fecha 7 del Torneo Apertura que tendrá duelo entre punteros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fecha 7 del Torneo Apertura se disputará entre semana y comenzará este mismo martes con cuatro duelos donde destaca el choque entre dos de los líderes: River Plate y Plaza Colonia.

Nacional, el otro puntero del certamen, tendrá un juego que no será sencillo ya que recibirá en su casa a Wanderers. Por su parte, Peñarol visitará el Franzini para medirse con Montevideo City Torque.

Así se jugará la séptima fecha del Apertura:

MARTES 22 DE JUNIO:



- Liverpool vs. Fénix - 12:45 (Belvedere)

- River Plate vs. Plaza Colonia - 15:00 (Saroldi)

- Cerro Largo vs. Sud América - 17:15 (Ubilla)

- Cerrito vs. Boston River - 19:30 (Charrúa)



MIÉRCOLES 23 DE JUNIO:



- Villa Española vs. Rentistas - 13:00 (Obdulio Varela)

- MC Torque vs. Peñarol - 15:45 (Franzini)



JUEVES 24 DE JUNIO:



- Deportivo Maldonado vs. Progreso - 13:00 (Domingo Burgueño)

- Nacional vs. Wanderers - 15:45 (Gran Parque Central)