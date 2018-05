Así se disputará la cuarta jornada

Los grandes vuelven a ser visitantes por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, con la particularidad de que en el caso de Nacional no protagonizará el encuentro que cerrará la fecha.

La Mesa Ejecutiva de Primera División confirmó este martes el formato de la jornada, que se disputará de la siguiente forma:

Sábado 26 de mayo

Parque Capurro, hora 15.00: Fénix vs. Danubio

Parque Roberto, hora 15.00: Racing vs. Rampla Juniors

Estadio Domingo Burgueño Miguel, hora 19.00: Atenas vs. Peñarol (TV)

Domingo 27 de mayo

Estadio Paladino, hora 15.00: Progreso vs. River Plate

Parque Capurro, hora 15.00: Boston River vs. Defensor Sporting

Parque Viera, hora 15.00: Wanderers vs. Nacional (TV)

Estadio Tróccoli, hora 17.15: Cerro vs. Liverpool (TV)