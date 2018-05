Así fue la campaña que llevó al tricolor a ganar el Torneo Apertura

Con 12 triunfos en 15 presentaciones, 2 empates y una única derrota, Nacional hizo una campaña que lo llevó a obtener 38 puntos sobre 45 posibles, lo que significa una efectividad del 84%.

El tricolor no fue el equipo más goleador del certamen, título que se llevaron Peñarol y River Plate con 28, pero sí fue de los que más convirtió: 26, a un promedio de 1,73 por partido.

Sí fue el conjunto que menos veces vio caer su arco. Entre Esteban Conde (seis partidos) y Luis Mejía (8) solo recibieron 8 tantos: 2 el uruguayo y 6 el panameño.

El conjunto dirigido por Alexander Medina culminó con una racha de 10 encuentros sin perder, incluida la victoria sin jugar ante El Tanque Sisley por la decima fecha.

La única caída la cosechó el 4 de marzo en el estadio José Nasazzi ante Progreso, por la quinta jornada. Fue 2-1.

En la tabla

Nacional fue líder entre las fechas 2 y 4, pero precisamente la caída ante el Gaucho lo desplazó de la punta, la que igualmente recuperó en la jornada 9 luego de la victoria 2-0 sobre Wanderers y aprovechando el empate 1-1 de Peñarol como local ante Danubio. A partir de entonces el tricolor no dejó más el primer lugar.

El clásico

Dicen que un título no tiene el mismo sabor si se perdió el clásico. Para Nacional esto no es limitante para disfrutar la obtención del Apertura, ya que si bien no ganó, tampoco perdió. Por la fecha 13 igualó a 1 luego de haber comenzado perdiendo e igualando a 20' del final con gol de Gonzalo Bueno.

Partidos clave

Ante los rivales más complicados a Nacional le fue muy bien. Ante Peñarol lo ya dicho del empate 1-1, a Defensor Sporting lo venció 2-0 por la fecha 6 con goles de Gonzalo Bergessio y Bueno, derrotó a River Plate 1-0 por la jornada 8 con tanto de Carlos De Pena, igualó 0-0 con Liverpool en la 10a. y derrotó 2-1 a Danubio en la última. Es decir que ante los que terminaron en el top 6, no perdió.

La campaña

3 de febrero: Torque 2-Nacional 4 (Bergessio x2, Barcia y S. Romero)

10 de febrero: Rampla Jrs. 0-Nacional 3 (Bergessio x2 y Labandeira)

18 de febrero: Nacional 2-Fénix 1 (D. Coelho y Erramuspe)

25 de febrero: Nacional 4-Cerro 0 (Rolín, Bergessio x2 y Bueno)

4 de marzo: Progreso 2-Nacional 1 (Bueno)

10 de marzo: Nacional 2-Defensor Sp. 0 (Bergessio y Bueno)

​22 de marzo: Racing 0-Nacional 1 (M. Zunino)

25 de marzo: Nacional 1-River Plate 0 (C. De Pena)​

​28 de marzo: Wanderers 0-Nacional 2 (S. Fernández y Bergessio)

​31 de marzo: Nacional 0-Liverpool 0

15 de abril: Nacional 1-Boston River 0 (Oliva)

​22 de abril: Peñarol 1-Nacional 1 (Bueno)

​28 de abril: Nacional 2-Atenas 1 (Arismendi y Espino)

5 de mayo: Danubio 1-Nacional 2