Así amanecieron los diarios españoles y argentinos tras la partida de Messi de Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El mundo entero habla de la salida de Lionel Messi del Barcelona tras 17 temporadas, pero la noticia impactó aún más en España, donde el rosarino desarrolló toda su carrera profesional, y en Argentina, donde él nació y es capitán del combinado nacional.

Como era de esperarse, todas las portadas de los diarios fueron con el mismo tema: la partida del crack del conjunto blaugrana.

Marca, diario de Madrid, tituló: "El Barça deja escapar a Messi". "No acepta el dinero de LaLiga y pierde al mejor jugador de su historia. En su comunicado oficial el Barcelona aduce 'obstáculos económicos y estructurales'", acotó.

As, también de Madrid, imprimió su portada con un primer plano del 10 y en letras amarillas tituló: "No seguirá".



Al igual que Marca, puso como punto clave en la no renovación del contrato el conflicto con LaLiga.

¿Y los diarios catalanes? Mundo Deportivo, con una impresionante foto de Messi en un Camp Nou vacío, señaló: "¡Bombazo! ¡Messi se va!".



Asimismo destacó que "el PSG gana enteros como primera opción" para el talentoso atacante argentino.

Finalmente, el diario catalán Sport optó por una tapa de color negro y el título: "Drama ¡Messi se va!".



Incluso en la portada, el director de diario Sport (Lluís Mascaró) remarcó: "Exigimos saber toda la verdad".



Los cuatro diarios amanecieron a la expectativa de lo que pudiera explicar el presidente Joan Laporta. "Messi quería quedarse y el Barça que se quedara, pero no teníamos margen salarial", explicó sobre el mediodía de España.



El presidente del Barcelona admitió además que la renovación de Messi hubiera puesto en riesgo al club. Laporta explicó que la única posibilidad de inscribir a Messi pasaba por aceptar el acuerdo de LaLiga con el fondo internacional CVC, dispuesto a inyectar 2.700 millones de euros en la competición y que permitía ampliar al Barça en un 15% la partida dedicada a la masa salarial de la plantilla.





¿Y en Argentina?

En Argentina, la salida de Messi también se llevó todos los titulares. "Shock: Leo out del Barça", tituló Olé. "Messi está sorprendido y conmovido como todos: Barcelona no cumplió lo acordado, culó a LaLiga y anunció que no le renueva. Ya hablan con el PSG".

Clarín, por su parte, comentó: "Barcelona sorprendió al anunciar la ida de Messi y conmovió al mundo".



Además, remarcó que "el PSG asoma como la gran oportunidad para ir por la Champions" y publicó la foto del crack argentino junto a cuatro futbolistas del equipo francés durante sus vacaciones en Ibiza: Neymar, Leandro Paredes, Ángel Di María y Marco Verratti.