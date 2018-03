Ahora Ashley Williams respeta a Suárez y lo considera el rival más difícil

El defensa y capitán de la selección galesa, Ashley Williams, aseguró que sus comentarios anteriores sobre Luis Suárez, donde en un libro dijo que el jugador que más odiaba era el uruguayo fueron comentados exageradamente y se salieron de la proporción que él quiso darle.



Williams quiso rectificar los comentarios que emitió en su libro "My Premier League Diary" donde consideró que Suárez era alguien que "no merece ningún respeto" porque constantemente "fingía faltas más que cualquier otro jugador".



El futbolista de 33 años corrigió sus palabras en la previa del duelo que tendrá su selección ante Uruguay por la China Cup: "Eso no fue así. Obviamente explotó y se hizo más grande de lo que en realidad era. Solo quise decir en ese momento que él es el delantero más difícil que enfrenté en la Premier League".



El actual futbolista del Everton remarcó luego, en conferencia de prensa: "Tenemos confianza en el juego y nos concentramos en nosotros mismos. Y en lo que respecta a Suárez creo que es uno de los mejores delanteros del mundo, y definitivamente es uno de los mejores contra los que he jugado".