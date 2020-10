Aseguran que Manchester United pone los ojos en Federico Valverde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Manchester United, el equipo de Edinson Cavani y Facundo Pelllistri, ha puesto los ojos en Federico Valverde y su nombre ya comienza a sonar para el caso de que Paul Pogba, que declaró abiertamente su preferencia por el Real Madrid, sea codiciado nuevamente por el conjunto blanco. Es más, The Sun no descarta que la operación pueda entablarse bajo esas condiciones.

Valverde, 22 años, es bien visto en las filas de los Red Devils porque ha demostrado su calidad en LaLiga, y el diario británico aseguró que los fanáticos del United lo observan con atención.

El Getafe de los uruguayos venció a Barcelona y le sacó el invicto By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN El Getafe de los uruguayos venció a Barcelona y le sacó el invicto

Si bien la cláusula de rescisión del mediocampista uruguayo es sumamente elevada (500 millones de euros), por lo que sería inusual que el conjunto inglés pueda realizar el fichaje, la fórmula secreta es la de Pogba, porque el francés ha sido reiteradamente buscado por Zinedine Zidane.

Del otro lado, Valverde es del gusto del técnico Ole Gunnar Solskjaer, quien recientemente elogiara a Facundo Pellistri, y su rendimiento en el Madrid no ha pasado desapercibido en Old Trafford, aunque son conscientes de que es un futbolista joven, con proyección, contrato hasta 2025 y una cláusula de 500 millones de euros. Además el conjunto madridista no tiene dudas acerca de su potencial.

Quizás, entonces para que Pogba termine recalando en el Bernabéu, Valverde tendría que ser una de las cartas que el United pondría sobre la mesa.