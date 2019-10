Arturo Vidal y su relación con Claudio Bravo: "No somos ni seremos amigos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mediocampista Arturo Vidal aseguró que no es amigo ni nunca lo será del arquero Claudio Bravo, con quien volvió a compartir los trabajos en la selección chilena.

En diálogo con el diario El Mercurio, Vidal confirmó que cuando ambos coincidieron en Alicante, donde la selección chilena disputó sendos amistosos ante Colombia y Guinea los pasados días 12 y 15 de octubre, no hablaron de la situación que evita una relación personal más profunda. "Uno de los dos debía dar el paso y no era yo, por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. Él lo dio todo, yo también y el equipo lo vio así. No somos amigos, ni seremos amigos, pero la selección es lo más importante", apuntó.

El jugador del FC Barcelona no evitó referirse a las críticas que se ha ganado por esta diferencia con Bravo. "Hasta el día de hoy me la como. Me la he comido solo con Gary (Medel) y los más grandes que hemos seguido el proceso. Cuando llegó (Reinaldo) Rueda nos comimos varios viajes a Japón. Teniendo todos esos problemas tratamos de subir nuevamente a la selección de pelear la Copa América. Fue muy duro, nos comimos muchas críticas, pero fuimos hombres y aceptamos lo que decía la prensa".

El "Rey Arturo" reconoció que alguna vez encaró el tema con el arquero del Manchester City. "He dicho cosas y no tengo por qué decirlas a la prensa. Soy bastante hombre para decirle las cosas a la cara", aclaró.

La charla, añadió, quedó "en nada, ahí quedó. Le dije mi forma de pensar y listo. No sé si lo entendió, por que desde entonces nunca más hablamos".