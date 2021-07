Arturo Vidal en llamas tras la eliminación de Chile: lo que dijo y lo que publicó en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El volante Arturo Vidal no ocultó su molestia tras la eliminación de Chile de la Copa América luego de perder con Brasil por 1-0.

El experimentado volante apuntó contra el árbitro argentino Patricio Loustau. "Lo dije antes. Para este partido se necesita un árbitro que tenga los pantalones, un árbitro que sea justo y no que quiera ser el payasito del partido", dijo apenas finalizado el partido.



"Eso nos deja tristes. Nos ganó un gran equipo. El equipo candidato, que está jugando de local, así que por lo menos nos vamos con la cabeza en alto", agregó.

🔥EN LLAMAS🔥 Arturo Vidal apuntó contra el arbitraje del argentino Patricio Loustau tras la derrota de Chile 🇨🇱contra Brasil 🇧🇷.#CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/vBEC1gsRNr — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 3, 2021

Horas más tarde, ya con la cabeza más fría, Vidal se expresó en redes sociales: "Me duele mucho perder y saber que no podremos pelear el título que todos queremos. Pero me voy tranquilo porque dejamos la vida en la cancha y volvimos a tener a Brasil de rodillas y lo mejor de esto es que nos volveremos a ver Brasil en septiembre en nuestra casa y allá estaremos mejor preparados y veremos quién gana!!!".

Luego publicó una foto de Tite, entrenador de Brasil, y comentó: "Nos vemos en Chile, pero sin ayuda".