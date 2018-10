Arturo Vidal habló de su mensaje de enojo en redes sociales

Arturo Vidal ya se encuentra en Miami para sumarse a los entrenamientos de la selección chilena con miras a los amistosos ante Perú y México.

El volante del Barcelona aterrizó en Estados Unidos y se refirió a su actualidad en el cuadro catalán, en la que ha jugado poco y ha sido noticia por su supuesto enojo publicado en redes sociales tras jugar poco ante Tottenham.

Con respecto a esta situación, Vidal negó que el mensaje iba dirigido al técnico Ernesto Valverde asegurando que "no era nada en lo deportivo, era otra cosa y lo saqué para que no se especulara, hay cosas personales o chistes que uno puede subir a las redes sociales. Por eso lo cambié y puse algo de la Selección, pero nada del Barcelona o una persona, si tengo que decir algo lo digo a la cara".

En esa misma línea, agregó que "no era sólo por eso, cuando yo tengo un problema o estoy enojado, voy directo al entrenador. Por las redes sociales uno tiene varios motivos".

Ahondando en su poca continuidad en el elenco blaugrana, el ex Bayern Munich reflexionó de la siguiente forma: "¿Cómo uno va a estar contento cuando no juega? Menos yo, que soy un jugador que siempre ha luchado, que ha estado en los mejores equipos del mundo, he ganado y quiero seguir ganando todo con Barcelona".