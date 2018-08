Del Campo: "Con el paso de los días mucha gente pensará que se me juzgó mal"

El lunes, la fiscal Silvia Pérez inició una actuación de oficio con el objetivo de esclarecer si hubo irregularidades o se configuró algún delito en la situación que generó la renuncia de Wilmar Valdez a la presidencia de la AUF antes del acto eleccionario al cual tampoco se presentó.

Luego de que el dirigente Arturo Del Campo y el periodista Julio Ríos reconocieran públicamente que llevaron los audios a Valdez, el Fiscal de Corte (Jorge Díaz) le trasladó los antecedentes a Silvia Pérez para que comenzara las indagaciones.

Este miércoles a la mañana, el turno fue para Arturo Del Campo. El expresidente de Danubio fue a la fiscalía junto a su abogado Gonzalo Fernández.

"Vine en calidad de testigo. Di toda la documentación que me pidieron y me voy muy tranquilo. De no haber sido esto de oficio, yo hubiese hecho una denuncia. Hace dos días hablé con la gente del Ejecutivo, hablé con (Ignacio) Alonso, para decirle que era mi intención hacer la denuncia conjunta para que esto se aclare y se sepa todo", dijo.

"Hay un secreto de sumario y hay cosas que se van a aclarar en muy poco tiempo", agregó.

Del Campo aclaró que fue acompañado por un abogado "porque nunca en mi vida tuve un tema penal". "No sabía que no tenía por qué venir. De hecho se quedó afuera", agregó.

"Pienso que con el paso de los días mucha gente pensará que se me juzgó mal", recalcó.

Además, expresó: "No me bajo de las elecciones. Lo voy a hablar con los clubes"

Vale aclarar que el periodista ya fue el martes a dar su versión de los hechos. “No tengo nada que esconder. Si tuviese que actuar de nuevo lo haría exactamente de la misma manera. Menos mal que recurrí a un abogado”, indicó Ríos a la salida de la indagatoria. El periodista había expresado en su audición que había consultado a los doctores Pablo Durán y Jorge Barrera para que lo asesoraran sobre qué hacer con los audios: si difundirlos o no. “Si paso un audio de una charla privada me pueden hacer un juicio”, dijo Ríos.