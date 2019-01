Arsuaga siempre quiso verlo presidente

Allá por 2012, Eduardo Arsuaga le dijo a Andrés Fleurquin que tenía que hacerse socio del club. El propósito del expresidente violeta era que el entonces capitán del equipo pudiera estar habilitado para presentarse a las elecciones. “No quiero irme de este mundo sin verte como presidente”, le dijo entonces Arsuaga.



“Se lo dije a la madre de Andy el día que él se retiró. Le dije: ‘ojalá algún día lo vea como presidente’”, le contó ayer Arsuaga a Ovación. “Pero también es bueno que tenga experiencia como dirigente y si ahora llega a ser el vicepresidente del club, sé que algún día va a ser el presidente”, agregó quien estuvo 14 años al frente de Defensor Sporting.



“Andrés tiene todo lo que se necesita: su licenciatura en administración de empresas, además de su experiencia como jugador. Hoy hay grandes jugadores que se han transformado en presidentes en Europa. Y más allá de este movimiento en que los jugadores pretenden estar en puestos de decisión, lo importante es que se trate de gente capaz. Y Andy lo es. Nadie le va a enseñar lo que es una concentración o un vestuario, ni lo que piensa el jugador”, agregó Arsuaga.



“Hoy le estoy agradecido, porque si no me hubiera hecho socio, no estaría en esta situación”, dijo por su parte Fleurquin, para quien la idea de Arsuaga resultó un gran orgullo.



“Me sorprendió un poco lo que me dijo en aquel momento, pero todo lo que dice Arsuaga tiene sentido y uno se lo queda pensando. Y si bien enntonces no lo imaginaba, hoy me encuentro en esta situación. No es que Arsuaga sea un visionario, pero es una persona muy inteligente, que ve cosas que otros no ven. Por eso hay que escucharlo siempre”, dijo Fleurquin.

Eduardo Arsuaga es el gran impulsor de la idea.



“Para mí es un orgullo y un honor que tanto Arsuaga como otras personas importantes en Defensor Sporting se hayan fijado en mí para integrar esta directiva”, agregó el excapitán, quien en diciembre se reunió con Arsuaga, pero le dijo que pensaba que no era el momento para ser candidato a la presidencia.



“Yo creía que la presidencia de un club era para una persona que ya está medio de vuelta en lo laboral. Casi por jubilarse, porque es un cargo honorario y que insume muchísimo tiempo. El vicepresidente, en cambio, tiene menos exposición, pero es un lugar donde se pueden hacer muchas cosas también”, explicó Fleurquin sobre el motivo por el cual finalmente aceptó integrar la fórmula junto a Ney Castillo para las próximas elecciones.



Hace unos cuatro años , cuando Fleurquin aún jugaba, coincidió en un casamiento con Castillo y estuvieron conversando mucho de fútbol y de la vida. Y el volante le dijo que le gustaría que alguna vez pudieran trabajar juntos en el club. “No quiero hablar de las cosas que tengo en la cabeza porque aún no se lo he planteado a la gente que va a estar conmigo en la lista; ni siquiera a Ney. Pero tengo ideas que se me van ocurriendo y muchas cosas que he visto en Europa. Creo que se pueden hacer cosas nuevas y lo que funciona bien hay que dejarlo. Pienso que el club debe profesionalizarse y verse más como una empresa con sus respectivos departamentos. Estoy pensando mucho”, reconoció. “La idea es formar equipos de trabajo y ámbitos de discución constructivos. Queremos hacer un club mejor, hay mucha gente válida en el club que puede aportar sus cosas”, agregó convencido.



“Haber estudiado administración de empresas es importante, así como la experiencia, pero también lo es el sentido común. Porque hay gente que no ha estudiado nada y tiene un sentido común impresionante”, añadió quien reconoció, a su vez, que su amor por Defensor Sporting es lo que lo lleva a tirarse al agua en esta nueva función. “Es el motivo por el que estoy acá, por el cariño que le tengo al club, que fue el que me dio la posibilidad de lanzarme al fútbol profesional. Soy un agradecido al club y a toda su gente”.